L'aggiornamento del microcodice per i processori Intel è arrivato: impatto marginale sulle prestazioni

L'aggiornamento del microcodice per i processori Intel di 13a e 14a generazione è disponibile da venerdì. L'obiettivo è quello di risolvere un problema di instabilità che potrebbe portare a CPU difettose. Nel periodo precedente all'aggiornamento, si temeva che avrebbe portato a grandi perdite di prestazioni, ma diverse prove hanno dimostrato che non è così.

L'aggiornamento del microcodice 0x129 è stato annunciato per metà agosto. Intel lo ha distribuito in collaborazione con i partner delle schede madri già dall'8 agosto. L'aggiornamento include aggiustamenti in relazione ai problemi di instabilità - crash regolari e sistemi bloccati - dei processori di 13a e 14a generazione. Abbiamo anche riportato questo /page/intel-has-a-big-problem-instable-cpus-are-always-broken-34134. Il microcodice 0x129 dovrebbe risolvere il problema delle tensioni troppo elevate. Importante: la soluzione deve essere implementata tramite un aggiornamento del BIOS. Gli aggiornamenti di Windows non sono sufficienti a questo scopo.

Golem scrive sull'aggiornamento, affermando che il microcodice funziona. Ad esempio, "nelle situazioni in cui il processore in precedenza garantiva la stabilità grazie all'alta tensione, la frequenza di clock viene ora ridotta...". La frequenza massima rimane la stessa, ma non viene più mantenuta a scapito della longevità, ma viene ridotta se necessario. Questo ha un piccolo impatto sulle prestazioni. Con il nuovo microcodice, la frequenza di clock è inferiore di 170 MHz in media. Le CPU perdono quindi potenza di calcolo con l'aggiornamento, ma le perdite rientrano nella tolleranza di misurazione, secondo Golem.

Anche lo youtuber JayzTwoCents ha esaminato il microcodice 0x129 al microscopio. È giunto a conclusioni simili a quelle di Golem. Le perdite di prestazioni si mantengono entro limiti ragionevoli. In termini di frequenza di clock, lo youtuber nota un calo soprattutto nei core di efficienza. Tuttavia, l'aggiornamento non ha alcun effetto sulla temperatura. Alle sue prove, ha riscontrato che il voltaggio massimo con il microcodice 0x129 è effettivamente inferiore a quello precedente. Intel parla anche di un calo delle prestazioni. Intel parla anche di differenze marginali nelle prestazioni alla luce delle sue prove. In 3DMark Time Spy, WebXPRT 4, Cinebench R24 e Blender 4.2.0, ad esempio, le prestazioni rientrano nella tolleranza di misurazione. Il gigante dei chip ha riscontrato influenze negative in WebXPRT Online Homework e PugetBench GPU Effects Score. Anche le prestazioni di gioco rientrano nei limiti di tolleranza, con l'eccezione di "Hitman 3: Dartmoor".

Solo i test a lungo termine mostreranno se il problema è stato effettivamente risolto dall'aggiornamento del microcodice. Le CPU che sono state danneggiate in modo permanente dal problema non trarranno alcun beneficio dall'aggiornamento del microcodice: qualsiasi soccorso arriverà troppo tardi per loro. Sono coperti dalla garanzia estesa di cinque anni offerta da Intel per i processori di 13a e 14a generazione interessati. <p