La telecamera di sorveglianza di TP Link filma ad energia solare

TP Link ha ampliato il suo portafoglio di prodotti per la casa intelligente. Con il nuovo robot aspirapolvere e la smart cam, il produttore vuole guadagnare punti con un buon rapporto qualità-prezzo e contrastare l'abbonamento.

Nessun abbonamento, nessun paywall. Ferhat Akbay di TP Link lo ha sottolineato più volte durante la presentazione dei nuovi dispositivi. L'antefatto: è diventata una tendenza per i produttori vendere i propri prodotti, ma poi far pagare un abbonamento per ottenere le migliori funzioni dell'app. Questo non dovrebbe essere il caso di TP-Link.

Tapo RV30 Max (Plus): ostacolatore con scanner LiDAR

Il Tapo RV30 Max è il nuovo robot aspirapolvere di TP Link. L'azienda cinese, che per il resto è più adatta al settore delle reti, annuncia inizialmente il prezzo: il robot pulitore costa 219,90 euro, 249,90 euro con la stazione. La particolarità della stazione è che non solo ricarica il robot, ma aspira anche la polvere. Questo dovrebbe funzionare per un massimo di 60 giorni senza l'intervento umano. Tuttavia, questo vale solo per la funzione di aspirazione. Se lasci che il Robo passi il mocio, dovrai rimuoverlo e lavarlo ogni giorno.

Il Tapo RV30 Max dovrebbe fare il suo lavoro da solo per un massimo di 60 giorni.

Fonte: Florian Bodoky

Rispetto al suo predecessore, TP Link ha apportato alcune modifiche. Ad esempio, lo scanner LiDAR integrato dovrebbe riconoscere gli ostacoli anche se non erano ancora presenti al momento della mappatura. Questi ostacoli vengono poi salvati e presi in considerazione durante il successivo giro di pulizia. Lo scanner funziona anche al buio. Esiste anche una modalità "whisper" con un livello di rumore massimo di 53 dB.

Per la mappatura, TP Link ha integrato una funzione di mappatura 3D nell'app e ha dotato il Robo-Cleaner di una funzione chiamata "Tapo IQ+ Smart Cleaning". Dovrebbe anche essere in grado di superare ostacoli fino a 2,2 centimetri, come i battiscopa degli edifici antichi.

Il Tapo RV30 Max sarà disponibile alla fine dell'anno con o senza la stazione corrispondente.

Prima impressione: i miei mobili sono probabilmente troppo bassi

È un po' difficile tradurre una dimostrazione di pulizia in una fiera nella vita di tutti i giorni. Mi piace il fatto che devo mappare RV30 Max solo una volta per piano. Poi posso semplicemente selezionare il pavimento nell'app e il robot sa da solo cosa fare. Durante la demo, la modalità "evita tappeti" ha funzionato bene anche quando volevo che l'apparecchio passasse lo straccio invece di aspirare.

Con il sensore, RV30 Max è già abbastanza alto.

Fonte: Florian Bodoky

L'RV30 Max ha riconosciuto bene anche gli ostacoli, così come i piccoli rialzi come i battiscopa. Tuttavia, ciò che mi colpisce è che: È relativamente alto con il suo attacco di scansione. Alla prova si dovrebbe vedere se è in grado di strisciare sotto tutti i miei mobili. Per il resto, ha fatto una buona impressione nella breve dimostrazione, sia quando ha aspirato che quando ha passato lo straccio.

Le pellicole Tapo C460 ad energia solare

La smart cam Tapo C460 è una videocamera 4K con otto megapixel. TP Link offre tre opzioni di archiviazione per il materiale video: localmente (memoria interna da 512 GB, sulla rete locale (ad esempio su storage NAS) o nel TP Link Cloud.

Il pannello solare rende la videocamera completamente autosufficiente.

Fonte: Florian Bodoky

La fotocamera stessa aderisce magneticamente al supporto da parete. Grazie all'Intelligenza Artificiale, la fotocamera dovrebbe essere in grado di riconoscere le persone, le auto o gli animali che si trovano davanti al suo obiettivo. TP Link dichiara una percentuale di successo del 96,92 percento. Anche di notte, grazie al faretto e alla funzione a infrarossi.

C'è una filettatura a vite, ma la telecamera aderisce anche magneticamente.

Fonte: Florian Bodoky

Si dice che la batteria della videocamera possa durare fino a 300 giorni (10.000 mAh). TP Link offre la videocamera anche in un set con un pannello solare, che aderisce magneticamente al supporto da parete. Il produttore sostiene che 45 minuti di sole sono sufficienti per mantenere la batteria carica fino a 180 giorni. Il kit C460 è disponibile anche con un pannello solare, che aderisce magneticamente al supporto da parete. Il kit C460 (fotocamera con pannello solare) sarà disponibile alla fine dell'anno al prezzo di 149,90 euro. I prezzi svizzeri non sono ancora noti.