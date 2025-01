La serie RTX 50 di Nvidia dovrebbe offrire un enorme salto di qualità nelle prestazioni

Nvidia sta facendo il pieno di energia al CES. Il gigante dei chip presenterà quattro nuove schede grafiche: RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti e RTX 5070, tutte destinate a fornire prestazioni nettamente superiori rispetto ai loro predecessori.

Oltre alle nuove schede grafiche della serie RTX 50, che promettono prestazioni fino al doppio, Nvidia presenta anche la nuova versione della tecnologia di upscaling DLSS. Con la DLSS 4, dovrebbero essere possibili prestazioni fino a otto volte superiori rispetto alla DLSS 3.

RTX 5090

Nei prossimi due anni non ci saranno probabilmente più schede grafiche di fascia alta della RTX 5090. La scheda, il cui prezzo di vendita consigliato è di 1999 dollari, è una vera e propria bestia.

La nuova architettura Blackwell è stata sviluppata per garantire un'ottima qualità di vita.

La nuova architettura Blackwell, su cui si basano la RTX 5090 e tutte le schede della serie 50, dispone di core tensoriali di quinta generazione, di nuove unità multiprocessore di streaming e di core di ray tracing di quarta generazione.

La RTX 5090 è basata sulla GPU GB202. Ha 21.760 unità di calcolo attivate. La GPU avrebbe un totale di 24.576. Questo dà a Nvidia la possibilità di rilasciare un modello ancora più potente in un secondo momento. Tuttavia, a causa della mancanza di concorrenza, il gigante dei chip ha già potuto fare a meno di questo aspetto nel predecessore, che inoltre non utilizza la GPU completa.

Vista della GPU della RTX 5090.

Fonte: Nvidia

Nvidia non è avara di memoria per una volta: la scheda offre 32 gigabyte (GB) del veloce tipo GDDR7. Con un'interfaccia a 512 bit, la scheda è veloce fino a 30 Gbps con una larghezza di banda fino a 1792 GB/s. La potenza totale della scheda (TBP) è di 575 watt. Sembra molto, ma in realtà il consumo energetico sarà significativamente inferiore, ad esempio quando si gioca. Questo vale per tutte le schede della serie RTX 50. La RTX 5090 supporterà PCIe 5.0 e DisplayPort 2.1b UHBR20 (8K 165Hz).

In termini di prestazioni, Nvidia mostra degli esempi con DLSS 4 attivato, con la RTX 5090 che offre il doppio delle prestazioni della RTX 4090 in Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 e Black Myth Wukong. Senza DLSS, l'aumento delle prestazioni in giochi come "Far Cry 6" è del 30-40 percento.

La scheda è stata progettata per essere utilizzata come scheda di memoria.

La scheda sarà in vendita a partire dal 30 gennaio.

RTX 5080

La RTX 5080 utilizza la configurazione completa della GPU GB203. Dispone di 10.752 core di calcolo. Rispetto al modello più grande RTX 5090, si tratta del 51 percento in meno. Come stima: la differenza di core di calcolo tra la RTX 4090 e la RTX 4080 si aggirava comunque intorno al 40 percento. In termini di VRAM, il modello RTX 5090 utilizza la configurazione completa della GPU GB203.

In termini di VRAM, la GPU offre 16 GB di capacità con un'interfaccia bus a 256 bit. Per i moduli vengono utilizzate GDDR7. Con velocità fino a 30 Gbps a 960 GB/s di larghezza di banda, offrirà la memoria più veloce del suo genere. Il TBP è di 360 watt, ovvero il 12,5 percento in più rispetto alla RTX 4080 Super.

Grazie alla nuova tecnologia DLSS-4, si dice che la RTX 5080 sia fino a due volte più veloce della RTX 4080 Super. Nvidia indica un prezzo di 999 dollari USA, ovvero 200 dollari in meno rispetto alla RTX 4080 originale. La scheda sarà in vendita dal 30 gennaio.

RTX 5070 Ti

La RTX 5070 Ti si basa sulla stessa GPU GB203, ma è limitata. Ha a disposizione 8960 unità di calcolo CUDA. La memoria disponibile è di 16 GB GDDR7. Grazie a ciò, la larghezza di banda aumenta del 78 percento, arrivando a 896 GB/s rispetto alla RTX 4070 Ti. Il TBP è di 300 watt, il che corrisponde a un aumento di poco più del 10 percento rispetto al suo predecessore.

Schede partner della RTX 5070 Ti. Schede simili saranno disponibili per tutti i modelli della serie RTX 50.

Fonte: Nvidia

In termini di prestazioni, le specifiche dovrebbero raddoppiare quelle della RTX 4070 Ti. Nvidia indica un prezzo di 749 dollari USA, che è anche più conveniente della RTX 4070 Ti al momento del lancio.

RTX 5070

La RTX 5070 è basata sulla GPU GB205. Dispone di 6144 unità di calcolo. La VRAM disponibile è di 12 GB GDDR7. La velocità della memoria fino a 28 Gbps a 672 GB/s garantisce un aumento del 33 percento della larghezza di banda. Il TBP è di 250 watt, il 14 percento in più rispetto alla RTX 5070.

Nvidia promette più prestazioni con la RTX 5070 che con la RTX 4090 a un prezzo di vendita consigliato di 549 dollari per la Founders Edition, che è disponibile solo direttamente da Nvidia.

DLSS 4

La nuova serie RTX-50 è dotata di DLSS 4, la cui caratteristica più innovativa è la Multi Frame Generation. Questa tecnologia utilizza l'intelligenza artificiale generativa per prevedere fino a tre fotogrammi prima del fotogramma renderizzato in modo convenzionale. Il fotogramma renderizzato in modo convenzionale è già basato sulla tecnologia di super-risoluzione DLSS. Questo rende possibile l'up-rendering di un pixel in quattro. Di conseguenza, DLSS 4 ha un fattore di generazione dei pixel di 1:15, il che significa che 15 pixel su 16 sono generati al di fuori della pipeline di rendering.

DLSS 4 verrà lanciato in contemporanea con la serie RTX-50 alla fine di gennaio. La funzione sarà esclusiva delle schede Blackwell. Oltre 75 giochi supporteranno già questa tecnologia.

Se ti sei perso la presentazione al CES, puoi vederla qui: