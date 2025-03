Novità e trend 27 5

La più grande acquisizione nella storia dell'azienda: Google acquista la start-up di sicurezza per 32 miliardi

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 18.3.2025

Un'azienda di soli cinque anni verrà ceduta ad Alphabet per una cifra record. È specializzata nella sicurezza informatica supportata dall'intelligenza artificiale.

Alphabet sta acquistando la società di cybersicurezza Wiz per 32 miliardi di dollari. Lo ha annunciato la società madre di Google in un comunicato stampa. Si tratta della più grande acquisizione nella storia del gigante dei motori di ricerca.

Wiz è una start-up israeliana fondata nel 2020 e con sede a New York. Offre soluzioni di sicurezza basate sul cloud e annovera tra i suoi clienti anche Microsoft e Amazon. I sistemi supportati dall'intelligenza artificiale sono progettati per rilevare e prevenire le minacce in tempo reale. Con l'acquisizione, Google mira a rafforzare il suo business del cloud, le cui vendite sono attualmente inferiori a quelle di Amazon (AWS) e Microsoft (Azure).

Secondo tentativo dopo il cambio di governo

L'offerta si è concretizzata solo al secondo tentativo. Wiz ha rifiutato la prima offerta di 23 miliardi di dollari l'anno scorso. Ciò era dovuto in parte alla preoccupazione che le autorità di regolamentazione potessero impedire l'acquisizione. Dopo il fallimento dell'offerta, l'azienda aveva inizialmente pianificato di quotarsi in borsa. Il suo valore è stato stimato l'ultima volta a circa 16 miliardi di dollari.

Con l'amministrazione Trump, gli investitori di Wiz ritengono che la minaccia delle autorità di regolamentazione sia minore. Pare inoltre che Alphabet abbia aumentato più volte la sua offerta. Nelle prime ore di questa mattina, il Wall Street Journal ha riportato un prezzo di 30 miliardi di dollari.

Se la Federal Trade Commission (FTC) non impedirà l'acquisto di Wiz, si tratterebbe di un'operazione più che tripla rispetto all'acquisizione più costosa di Google: nel 2012, l'azienda ha pagato 12,5 miliardi di dollari per Motorola Mobilities. YouTube è passato di mano per 1,65 miliardi di dollari nel 2006. Anche se aggiustato per l'inflazione (2,6 miliardi di dollari), si trattava solo di un dodicesimo di quanto Alphabet vuole spendere per Wiz.

Immagine di copertina: Shutterstock

