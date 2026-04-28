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La nuova lampada da soffitto di Govee riproduce GIF animate

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 28.4.2026

Govee trasforma la plafoniera in una tela digitale e installa 616 LED controllabili singolarmente nella nuova Smart Ceiling Light Ultra. Mostra foto, animazioni e opere d'arte generate dall'intelligenza artificiale sopra la tua testa.

I designer di prodotti del produttore cinese di smarthome Govee hanno un'altra nuova idea su come possono essere utilizzati i LED colorati. Catene di lanterne con lampadine stile acquario e accattivanti ehref="/s14/product/govee-lichtervorhang-2-m-lichterkette-39240841">tende luminose animabili mostrano la strada: Anche le lampade possono essere utilizzate come schermo.

In concreto, l'ultima innovazione chiamata Smart Ceiling Light Ultra (H1270) è una plafoniera circolare con 616 LED densamente disposti e controllabili singolarmente. Sotto la superficie lattiginosa di 53 centimetri puoi visualizzare immagini e animazioni a tuo piacimento. È completamente inutile, ma anche cool. E Govee è famosa per idee di questo tipo.

Con l'app Govee puoi scattare una foto - se riesci a trovare la funzione nel caotico software - o utilizzare un'immagine esistente dalla tua galleria. L'app ridimensiona l'immagine alla griglia di 616 LED e trasmette il risultato alla luce. Puoi anche utilizzare l'assistente AI dell'app per generare un'immagine e animarla come GIF. In alternativa, puoi dipingere le tue opere d'arte «» direttamente sulla tela dell'app.

Se ti mancano idee e creatività, secondo Govee sono disponibili anche 100 scene preconfezionate e diverse modalità musicali.

La «Gioconda» è riconoscibile. Se la conosci.

Fonte: Govee

Una retroilluminazione proietta simultaneamente effetti luminosi sulla parete, conferendo alla lampada una sorta di aura luminosa colorata. In linea di principio non si tratta di una novità: anche i modelli esistenti della gamma Smart Ceiling lo fanno. Tuttavia, la retroilluminazione della Smart Ceiling Light Ultra può essere abbinata al motivo della superficie della lampada e quindi estenderla visivamente oltre la lampada. Forse conosci l'effetto Ambilight di televisori e monitor.

RGBWWIC, alta fedeltà cromatica e 5000 lumen

I LED di superficie e di sfondo utilizzano la tecnologia RGBWWIC. I diodi separati per il bianco puro e il bianco caldo consentono di riprodurre meglio lo spettro della luce bianca. La lampada supporta valori di bianco compresi tra 2700 e 6500 Kelvin (K). Secondo Govee, se si aumenta la luminosità dei LED bianchi, la Ceiling Light Ultra raggiunge i 5000 lumen a 6500K. In altre parole: la luce è davvero intensa.

Cosa significa RGBWWIC? Questa abbreviazione non molto accattivante indica che i LED non solo utilizzano diodi RGB colorati, ma anche due diodi aggiuntivi ciascuno per le tonalità di colore bianco puro e bianco caldo (WW). Questo permette di ottenere tonalità di bianco più belle e transizioni di colore migliori. IC sta per «controllo indipendente» e significa che i singoli segmenti della striscia possono essere controllati individualmente. Ciò significa che il nastro può visualizzare più colori contemporaneamente e quindi visualizzare gradienti e animazioni.

In termini di fedeltà cromatica, Govee specifica un indice di resa cromatica (CRI) di 95 su una scala fino a 100 per la luce bianca calda (2700K). 100 corrisponde all'illuminazione naturale della luce solare. Con un valore di 95, la lampada si colloca nella fascia alta in termini di qualità della resa cromatica.

La visualizzazione delle immagini non è così esageratamente cool come mostrato nel video di marketing. La lampada non ha la funzione di proiettore per la spiaggia.

Fonte: Govee

Anche la funzione DaySync è una novità. Una funzione simile è disponibile da tempo con la concorrenza di Philips Hue. Con questa impostazione, la lampada regola automaticamente l'illuminazione in base all'ora del giorno corrente.

Compatibilità e disponibilità con Marthome

La plafoniera intelligente Ultra è compatibile con Matter. Ciò consente di integrare la lampada in diversi sistemi di smart home, tra cui Apple Homekit, Alexa, Google Assistant e Samsung Smartthings.

La lampada è disponibile da subito.

La lampada è disponibile da subito. Govee dichiara un RRP di 249 euro. Il mio collega della gestione merci ci chiarirà se è possibile ordinare la nuova lampada anche da noi.

La lampada è disponibile già da ora.

A proposito: l'idea di utilizzare le lampade come schermi non è nuova. Nel 2017, ad esempio, il designer svizzero Leonardo Novella ha adottato un approccio completamente diverso con la sua Povlamp. Un'asta luminosa rotante mostrava immagini ad alta risoluzione e di tipo olografico come un paralume. Purtroppo la sua campagna su Kickstarter non ha ricevuto il sostegno necessario e la lampada non è mai stata immessa sul mercato.

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Immagine di copertina: Govee

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