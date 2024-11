La nonna AI Daisy sottrae tempo e nervi ai truffatori

Daisy ha molto tempo a disposizione e parla a lungo della sua vita. In questo modo, la nonna AI è occupata da telefonate truffaldine che non possono disturbare le persone reali durante questo periodo.

"È passata quasi un'ora", "Oh, come vola il tempo". Daisy ama parlare ed è felice che qualcuno la stia finalmente ascoltando: del suo gatto, del lavoro a maglia o di parenti inaffidabili. È perfino tentata di trasmettere inutili dettagli personali. Il tutto con una lentezza da cliché. La nonna AI può impiegare diversi minuti per sillabare i dati del suo conto al truffatore al telefono.

L'operatore di telefonia mobile o2 del Regno Unito è dietro Daisy. Ha sviluppato il modello di intelligenza artificiale per proteggere i suoi clienti dalle chiamate truffa. Finché i truffatori parleranno con Daisy, non potranno chiamare persone vere.

Secondo i dati di o2, ogni settimana una persona su cinque nel Regno Unito viene presa di mira da truffatori via SMS o telefonate. Il 71 percento vorrebbe reagire, ma il 53 percento non vuole perdere tempo. Daisy ora lo fa per loro.

Daisy è attiva da diverse settimane e trascorre fino a 40 minuti al telefono con i truffatori. In occasione della "Settimana internazionale di sensibilizzazione sulle frodi", o2 ha reso Daisy pubblicamente nota. Per le risposte della nonna AI, le chiamate dei truffatori vengono convertite in testo. Le risposte sono generate da un modello linguistico di grandi dimensioni appositamente creato e anche la voce, che ha l'aspetto di una donna anziana, è fornita da un'intelligenza artificiale. L'obiettivo è quello di avere conversazioni realistiche e prolungate.