"La guerra dei Rohirrim": primo trailer dell'anime de Il Signore degli Anelli

Prima della Guerra dell'Anello, ce n'è stata un'altra: la leggendaria Battaglia del Fosso di Helm. Ora questa battaglia avrà un film tutto suo e il primo trailer promette epiche battaglie in stile anime.

Le spade si frantumeranno, gli scudi si scheggeranno. Sarà il giorno della spada, dice Re Théoden ai suoi Rohirrim: un giorno di sangue prima che sorga il sole. Poi, con un rinnovato coraggio nei loro cuori, i cavalieri più temuti della Terra di Mezzo cavalcano verso la loro morte certa e la fine del mondo.

La Guerra dell'Anello. Quasi tutti conoscono questa storia e il ruolo dei coraggiosi cavalieri di Rohan in essa. Ma non come il popolo di Rohan sia stato sull'orlo dell'annientamento quasi 200 anni prima. Un film anime su questa storia è in fase di sviluppo da tre anni. Ora è finalmente arrivato il primo trailer:

A quel tempo, 183 anni prima de "Il Signore degli Anelli", era Wulf, un Dunlander astuto e senza scrupoli che, dopo la morte del padre, invase vendicativamente la terra di Rohan fino a Edoras con fuoco e spada. Alla fine, riuscì persino a respingere il leggendario Re Helm Hammerhand - doppiato nell'originale dalla star di "Succession" Brian Cox - nella vecchia fortezza di Hornburg. Tagliato fuori da qualsiasi aiuto esterno, il popolo oppone un'ultima, spietata resistenza.

Il film uscirà negli Stati Uniti il 13 dicembre 2024 e un giorno prima in Germania.

La leggenda del Fosso di Helm come l'ha scritta Tolkien (spoiler) Grandi tempeste di neve spazzano l'Hornburg, coprendo l'intera terra con una coltre di neve quasi impenetrabile per quasi cinque mesi. Sia gli amici che i nemici che assediano il castello sono in grave difficoltà. Muoiono. Morire di fame. Morire. Ma l'Hornburg resiste. Una notte, quasi impazzito per la fame e il freddo, Helm Hammerhand lascia la fortezza. Si fa strada tra i nemici come un troll delle nevi. Li massacra a mani nude. Al mattino viene trovato morto, ma in piedi sul bastione. Le sue ginocchia sono intatte. L'assedio è finito. Alla fortezza viene dato il suo nome: Fosso di Helm.

Da Jackson a Kamiyama: la Terra di Mezzo riscoperta

La leggenda di Helm Hammerhand è solo abbozzata nelle "appendici" di Tolkien ai libri del "Signore degli Anelli". Di conseguenza, il film d'animazione è destinato a rivelare molti nuovi dettagli sconosciuti. Ad esempio, come Héra, la figlia di Helm, trova il coraggio di guidare il suo popolo contro un nemico prepotente in mezzo alla neve e all'acciaio.

La giovane Héra incontra un'aquila - i fan sanno che questo deve significare qualcosa di grande.

Fonte: Warner Bros. Pictures

"La guerra dei Rohirrim" non è diretto da Peter Jackson, ma dal regista giapponese Kenji Kamiyama, noto anche per anime come "The Ninth Jedi" da "Star Wars: Visions" e "Ghost in the Shell". Prima della sua carriera di regista, Kamiyama ha lavorato come animatore in classici come "Jin-Roh" e "Akira". Tuttavia, Jackson ha supervisionato la produzione di "War of the Rohirrim" in qualità di produttore esecutivo.

Jeffrey Addiss e Will Matthews sono responsabili della sceneggiatura. Il duo ha recentemente lavorato insieme all'acclamata serie Netflix "The Dark Crystal: Age of Resistance". Sono affiancati da Philippa Boyens, autrice di tutti e tre i film de "Il Signore degli Anelli" e vincitrice di un Oscar per il terzo capitolo, "Il ritorno del re". <p