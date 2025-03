Novità e trend 6 1

La console portatile Xbox arriverà nel 2025, la nuova console nel 2027

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 12.3.2025

La console portatile di Microsoft probabilmente arriverà prima del previsto. E c'è anche una presunta data di uscita per il successore della Xbox Series X/S.

Microsoft sembra voler contrastare il costante calo delle vendite della Xbox Series X/S con un nuovo hardware. Phil Spencer, capo della divisione gaming di Microsoft, ha recentemente annunciato che l'azienda sta lavorando a una console portatile. Secondo il blog tecnologico Windows Central, non dovrai aspettare ancora a lungo.

Le prime console portatili Xbox sono previste per quest'anno - al plurale. Non saranno prodotti direttamente da Microsoft, ma da produttori terzi come Asus, Lenovo o MSI. Tuttavia, dovrebbero parlare il linguaggio del design Xbox, compresi i pulsanti Xbox dedicati. Il nome in codice del progetto è Keenan.

Molti partner di Microsoft hanno già iniziato a lavorare con i loro prodotti.

Molti partner di Microsoft hanno già i loro palmari Windows in offerta, come Asus con il Rog Ally X o Lenovo con il Legion Go. Affinché i palmari ufficiali Xbox si distinguano, Microsoft deve fornire una versione di Windows ottimizzata per i palmari senza bloatware. Altrimenti rimarranno indietro rispetto a Steam Deck, che domina il mercato dei palmari PC.

Con la Game Bar e la modalità Compact, Microsoft sta cercando di migliorare l'esperienza dei palmari su Windows da qualche tempo.

Fonte: Philipp Rüegg

Nuova Xbox tra due anni

Anche se la Xbox Series X/S sta vendendo molto peggio della Playstation 5, Microsoft non rinuncia al salotto senza combattere. L'uscita di una nuova console Xbox è prevista per il 2027. Il CEO di Microsoft Satja Nadella ha già dato il via libera, scrive Windows Central. Il nuovo dispositivo è destinato a sostituire la Xbox Series X e quindi non sarà di fascia economica. Sarà inoltre disponibile una serie di opzioni per i controller.

La console dovrebbe inoltre essere ancora più vicina a Windows, il che potrebbe facilitare il processo di sviluppo per gli studi di videogiochi. È prevista anche la retrocompatibilità con i vecchi giochi. Spencer ha anche sottolineato che supporterà piattaforme di vendita alternative. Questo significa Steam, Epic Games Store, Battle.net e altri. Si tratterebbe di un passo innovativo che distinguerebbe chiaramente la Xbox dalla Playstation o dalla Switch.

La prossima Xbox dovrebbe essere ancora una volta un dispositivo premium come la Serie X.

Fonte: Philipp Rüegg

Microsoft si sta allontanando sempre più dall'esclusività della piattaforma. Dopo "Indiana Jones e il Grande Cerchio" e "Doom the Dark Ages", "Forza Horizon 5" è un altro titolo Xbox che ha trovato la sua strada sulla Playstation 5. E anche l'ex fiore all'occhiello di Xbox, "Gears of War", potrebbe presto ballare a diversi matrimoni.

Sono curioso di vedere se Xbox avrà più successo con la nuova strategia hardware rispetto alla generazione attuale.

Mi piace questo articolo! A 6 persone piace questo articolo