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Keychron Q0 Mini 8K: la tastiera che non è una tastiera

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 29.4.2026

Keychron ha una nuova tastiera che si riduce all'essenziale: un solo tasto. La Q0 Mini 8K non è un errore di battitura. È un prodotto.

La Q0 Mini 8K - da non confondere con il suo omonimo, il Numpad Q0 - è il nuovo e sfolgorante pavone tra le tastiere. Mentre le sue simili vantano 60, 65 o oltre 100 tasti, questa si accontenta di uno solo, ma questo tasto è tutt'altro che modesto. L'interruttore sottostante è quattro volte più grande di un normale interruttore meccanico. La Q0 Mini 8K lo compensa. E come.

L'alloggiamento in alluminio lavorato a CNC conferisce all'uomo trave una dignità che smentisce il suo scopo nella vita. È più pesante, più massiccio e più costoso di quanto dovrebbe essere. La sua massa non è nemmeno il suo più grande attributo, ma la sua velocità: comunica al computer 8000 volte al secondo se è stato premuto. La tastiera del tuo ufficio lo fa solo 125 volte.

Solo gli dei sanno se questo ha senso per una tastiera a un tasto. Almeno puoi programmare il dispositivo a tuo piacimento. Funziona con QMK, un firmware open source che gode di un'ottima reputazione tra gli appassionati di tastiere. Utilizzando il Keychron Launcher, uno strumento basato sul browser, puoi insegnare alla Q0 Mini 8K cosa fare quando viene premuta: Attivare macro, premere il tasto mute o ridurre a icona tutte le finestre, nel caso in cui il capo si ripresenti inaspettatamente.

Il copritastiera è realizzato con un mix di plastica PBT all'esterno e policarbonato trasparente all'interno, in modo che la luce RGB possa trasparire. Perché ovviamente il pezzo è dotato di illuminazione RGB. Per un solo pulsante.

Quindi, per circa 65 dollari, ottieni un pulsante. Un pulsante ben realizzato, molto veloce e ben illuminato. Non saprai se ne hai bisogno finché non lo avrai. Forse nemmeno allora.

Immagine di copertina: Keychron

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