Karl Klammer sta per tornare come AI: Copilot Vision spiega i programmi di Windows

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 10.4.2025

Con Copilot Vision, Microsoft è alla prova di uno strumento di intelligenza artificiale che riporta alla memoria Karl Klammer. È stato progettato per spiegare le funzioni e le impostazioni dei programmi di Windows, ad esempio.

Microsoft sta attualmente testando Copilot Vision come parte del suo "Programma Windows Insider". È in fase di sperimentazione anche una nuova funzione di ricerca dei file in grado di leggerne il contenuto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Entrambe le funzioni fanno parte dell'app Copilot di Windows. Se superano con successo le prove, è sufficiente un normale PC, non è necessario che sia un PC Copilot Plus.

GuidaKI per tutti i programmi Windows

Copilot Vision è progettato per riconoscere il programma in esecuzione sullo schermo e aiutarti a utilizzarlo. Potrebbe trattarsi di istruzioni sul funzionamento di Photoshop o su come ottimizzare le impostazioni di un editor video come Clipchamp. Lo strumento di intelligenza artificiale evidenzia le aree dello schermo e richiama l'attenzione dell'utente sulle aree rilevanti. Copilot Vision dovrebbe anche essere in grado di analizzare foto o siti web.

Copilot Vision in offerta.

Fonte: Microsoft

Fino ad ora Copilot Vision era disponibile solo nel browser Edge di Microsoft. Oltre all'espansione a Windows, Microsoft ha annunciato anche lo strumento per l'app Copilot su iOS e Android. C'è una piccola restrizione: Copilot Vision è attualmente disponibile solo per gli utenti statunitensi del programma Windows Insider. Potrebbe quindi passare del tempo prima che la funzione sia disponibile in lingue diverse dall'inglese e in Europa.

La nuova ricerca legge i documenti

Microsoft sta anche testando una nuova ricerca di file nel Programma Windows Insider. Legge i documenti e puoi cercare o richiedere contenuti specifici. La ricerca AI supporta attualmente sei formati di file: DOCX, XLSX, PPTX, TXT, PDF e JSON.

Ecco come appare la nuova ricerca di file.

Fonte: Microsoft

Immagine di copertina: Microsoft

