"Kaos: Netflix cancella la serie dopo una sola stagione

Netflix chiude la serie sugli dei con Jeff Goldblum dopo una sola stagione. Nonostante una storia promettente e un cast di alto livello, il mito moderno degli dei "Kaos" non verrà continuato.

Brutte notizie dalle serie olimpiche: Netflix sta cancellando "Kaos" dopo una sola stagione. Tuttavia, la notizia non è stata confermata da Netflix stessa, ma dall'attrice Aurora Perrineau in un post su Instagram.

"Fa male", scrive, ma elogia i suoi colleghi attori e il team creativo dello show. "Tutti erano brillanti e unici. Ogni performance mi ha sorpreso e deliziato. [...] Abbiamo creato qualcosa di strano, oscuro, esilarante, folle e assolutamente tragico, qualcosa di completamente umano".

Quando un fan le ha chiesto se questo significava che la serie era stata cancellata, ha risposto: "Sfortunatamente, sì".

Premessa promettente, ma pubblico insufficiente

Il post di Perrineau è stato subito seguito da il clamore dei fan di "Kaos". Netflix si è dimostrata all'altezza della sua reputazione di cancellare serie valide con un finale aperto dopo una sola stagione. Il gigante dello streaming non si sta facendo degli amici. In realtà, "Kaos" ha una premessa entusiasmante che lo showrunner Charlie Covell ("The End of the F***ing World") ha voluto raccontare in tre stagioni.

In particolare: "Kaos" è ambientato nel mondo moderno, ma gli dei greci non sono solo miti - sono la realtà. Un regime. Il padre degli dei Zeus, interpretato con meravigliosa arroganza da Jeff Goldblum, cade in una crisi di mezza età quando una ruga sulla fronte gli ricorda la sua caducità. Per consolidare il suo regno del terrore, stringe ancora di più le redini. Nel frattempo, Prometeo, interpretato dalla star di "Game of Thrones" Stephen Dillane, sta in realtà mettendo a punto un piano per rovesciare Zeus, con l'aiuto di tre persone che non si rendono nemmeno conto di far parte del suo complesso piano.

Su Rottentomatoes, "Kaos" ha ricevuto un solido tasso di raccomandazione del 76 percento da parte della critica, mentre la serie ha ottenuto un punteggio ancora migliore con l'83 percento del pubblico. La piattaforma informativa di Netflix Cosa c'è su Netflix ha anche riportato che il moderno mito degli dei è rimasto nella top 10 globale delle classifiche di streaming nelle prime quattro settimane dopo la sua uscita: un inizio promettente.

In realtà, però, "Kaos" è un'opera d'arte che non ha mai avuto successo.

In realtà, però, si dice che "Kaos" abbia lottato con numeri di spettatori "contrastanti" fin dall'inizio. Secondo un rapporto pubblicato di recente - sempre da What's on Netflix - la serie ha ottenuto solo poco meno di 15 milioni di visualizzazioni nelle sue prime quattro settimane. Si tratta di circa la metà di quelle ottenute dalla serie molto meno conosciuta "Supacell", che ho già presentato nel mio streaming highlights in June.

Il budget ufficiale di "Kaos" non è noto, ma è probabile che il noto ensemble composto da Jeff Goldblum, Janet McTeer, Stephen Dillane, Cliff Curtis e David Thewlis abbia assorbito da solo una cifra considerevole. Ci sono anche alcuni elaborati effetti speciali. L'autore di Forbes Paul Tassi sostiene inoltre che il cosiddetto "tasso di completamento" di "Kaos" è stato probabilmente piuttosto basso.

Un punto importante: Tassi ha già scritto un anno fa che Netflix non solo attribuisce grande importanza alle visualizzazioni quando prende decisioni sul rinnovo, ma molto di più a quanti spettatori guardano una stagione fino alla fine. Se il tasso di completamento è inferiore al 50 percento, il servizio di streaming conclude che più della metà del pubblico non tornerebbe per una seconda stagione. Investire in ulteriori episodi non vale quindi la pena, soprattutto per le serie costose, perché difficilmente contribuirebbe all'aumento degli abbonamenti - in linea con una rigorosa analisi costi-benefici.

Eppure: ciò che rimane è la delusione. Almeno per i "pochi" fan come me.

