Iscriviti alla Digitec Playground Cup Vol. 13 con "Rainbow Six Siege

La nostra Community ha scelto "Rainbow Six Siege" come gioco per la prossima Playground Cup. Le iscrizioni per le qualificazioni sono ora aperte.

L'articolo è stato aggiornato con nuove informazioni rispetto alla pubblicazione del 1 agosto.

Questa è stata una gara combattuta. Per molto tempo, nel pubblico voting sembrava che "Dota 2" sarebbe stato scelto per la prima volta per una Digitec Playground Cup. Tuttavia, con un brillante guizzo finale, lo sparatutto tattico di Ubisoft "Rainbow Six Siege" si è imposto con il 18% dei voti, davanti al MOBA (13%) e a Warzone (10%).

Le iscrizioni al torneo sono aperte. A differenza delle coppe precedenti, questa volta non c'è una divisione in tornei Grümpi e Pro.

La seconda e ultima qualificazione si svolgerà il 14 settembre. 32 squadre possono iscriversi a ciascuna qualificazione. La grande finale offline si giocherà il 28 settembre a Zurigo.

Iscriviti subito:

Qualifier 2 (sabato 14 settembre)

Cosa c'è da vincere?

Saranno disputate due finali. Le squadre prime classificate delle qualificazioni si affronteranno nella finale "grande" e le seconde classificate nella finale "piccola". In collaborazione con Samsung Odyssey OLED, sono in palio i seguenti premi

Grand finale

La squadra vincitrice della grande finale potrà scegliere tra due premi. La squadra seconda classificata riceverà l'altro premio.

Un Samsung Odyssey OLED G6 per ogni membro della squadra:

G Monitor disponibile CHF 662.– Samsung Odyssey OLED G6 - G60SD 2560 x 1440 pixel, 27" 6

o

Un Samsung 990 Pro con dissipatore più un buono acquisto di 200 franchi svizzeri per ogni membro del team:

SSD disponibile CHF 338.– CHF 84.50 / 1TB Samsung 990 Pro with Heatsink 4000 GB, M.2 2280 56 Buono acquisto Viene generato al momento dell'ordine CHF 200.– Buono digitale del valore di CHF 200.– 1185

Finale piccola

Entrambe le squadre nella piccola finale riceveranno un Samsung T7 Shield per ogni membro della squadra:

SSD esterno disponibile CHF 175.– CHF 87.50 / 1TB Samsung T7 Shield 2000 GB 927

Dove posso guardare?

Non vuoi giocare tu stesso, ma preferisci guardare i professionisti che girano? Nessun problema. Le qualificazioni e la finale saranno trasmesse in diretta su Twitch e Youtube.

Nella sezione Digitec Playground Playlist puoi già vedere le coppe passate con "Counter-Strike", "Apex Legends" e altri giochi.

Condizioni di partecipazione, regole e domande

Chi può partecipare

La maggior parte della tua squadra deve risiedere in Svizzera o nel Liechtenstein o avere un passaporto svizzero o un documento d'identità svizzero. Rispettiamo inoltre le restrizioni di età del gioco (PEGI 18).

Su quali sistemi si gioca? PC.

Quando e dove si svolgerà la Coppa? La finale offline si svolgerà sabato 28 settembre a Zurigo. Le qualificazioni si giocheranno il 31 agosto e il 14 settembre e si svolgeranno online. Potrai quindi partecipare comodamente da casa tua.

Devo partecipare a tutte e due le qualificazioni?

No, una sola qualificazione è sufficiente per accedere alla finale.

Posso iscrivermi a due qualificazioni?Sì. Se non funziona la prima volta, puoi provare di nuovo.

Con quale sistema si giocano le qualificazioni?

Per ogni qualificazione possono iscriversi 32 squadre. Nella prima fase, le qualificazioni consistono in un round robin con tre gironi (al meglio di uno con un massimo di quattro squadre per gruppo), in cui si possono raccogliere punti con le vittorie. Le vincitrici dei gironi della prima fase giocano in un girone a eliminazione singola nella seconda fase (anch'esso al meglio di uno, a meno che l'ultima partita decisiva non sia al meglio di tre).

Dove posso trovare maggiori informazioni e un regolamento dettagliato? Sul server Digitec Discord riceverai gli ultimi aggiornamenti sul torneo e potrai scambiare informazioni con gli altri partecipanti.

