IPPAWARDS 2024: le migliori foto di iPhone dell'anno

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 26/8/2024

Gli iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) 2024 hanno premiato le migliori immagini in 14 categorie e i fotografi dell'anno. Il concorso mette in mostra l'ampiezza della fotografia per iPhone.

Gli iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) hanno dimostrato ancora una volta le possibilità della fotografia da smartphone nel 2024. Il concorso si svolge dal 2007. Oltre alla migliore foto, sono stati premiati i fotografi dell'anno, i vincitori, i secondi e i terzi classificati in 14 categorie. Le categorie spaziano dalle persone ai paesaggi. Le immagini vincenti 2024 Anche quest'anno la giuria ha dovuto selezionare le migliori tra le migliaia di immagini pervenute. Ecco cinque delle immagini vincitrici. Puoi trovare gli altri vincitori in tutte le categorie qui. Vincitore del premio principale Il primo premio va a Erin Brooks per la foto "Boy Meets Shark" scattata con l'iPhone 15 Pro Max. La foto è stata scattata a Tampa, in Florida. IPPAWARDS - Erin Brooks - USA 1° posto: Fotografo dell'anno La giuria degli IPPAWARDS ha nominato l'americano Glen Wilbert Fotografo dell'Anno. Tra le altre cose, ha presentato la foto "Lifeguard Camp", scattata a Huntington Beach, in California, con l'iPhone 11 Pro Max. IPPAWARDS - Glen Wilbert - USA 2° posto: Fotografo dell'anno Il secondo posto se l'è aggiudicato il fotografo filippino Mogli Maureal. Tra i suoi lavori c'è l'immagine "Student shot", che ha fotografato a Ta Prohm, Siem Reap con l'iPhone 15 Pro. IPPAWARDS - Anthony Maureal - USA 3° posto: Fotografo dell'anno Il terzo posto è andato a Wenlong Jiang dalla Cina. Ha scattato la foto "Tucson Morning" nel Fujian, in Cina, con l'iPhone 14. IPPAWARDS - Wenlong Jiang - Cina 1° posto - Paesaggio La mia foto preferita è al primo posto nella categoria Paesaggio. Paddy Chao di Taiwan ha scattato questa foto "Night sky over Lake Tekapo" presso l'omonimo lago in Nuova Zelanda con l'iPhone 15 Pro Max. IPPAWARDS - Paddy Chao - Taiwan Cosa rende gli IPPAWARDS così speciali? A differenza di altri concorsi fotografici, solo le foto scattate con un iPhone possono partecipare agli IPPAWARDS. La giuria valuta le immagini inviate in base a criteri quali la composizione, la creatività, la realizzazione tecnica e la capacità di raccontare una storia. Il numero di foto per ogni partecipante è di circa 1.000. Il numero di iscrizioni per persona non è limitato. 25 immagini inviate costeranno 75,50 dollari USA. Le immagini inviate devono essere di dimensioni originali e non inferiori a 1000 pixel in altezza o larghezza. Non devono essere state pubblicate in precedenza. Sono tuttavia consentiti articoli su account personali di social media. La storia degli IPPAWARDS Kenan Aktülün ha lanciato il concorso nel 2007 e ancora oggi è il curatore degli IPPAWARDS. La fondazione coincise con il lancio sul mercato del primo iPhone nello stesso anno. Ha riconosciuto il crescente entusiasmo per la fotografia da smartphone e ha creato una piattaforma per premiare i migliori fotografi di iPhone. Da allora, gli IPPAWARDS sono cresciuti costantemente. Le attuali 14 categorie comprendono: la fotografia con iPhone, la fotografia con iPhone, la fotografia con iPhone e la fotografia con iPhone. Le attuali 14 categorie includono: Astratto, Animali, Architettura, Bambini, City Life/Cityscape, Paesaggio, Stile di vita, Natura, Persone, Ritratto, Serie (3 immagini), Natura morta, Viaggi, Altro. <p

Immagine di copertina: IPPAWARDS - Erin Brooks / Paddy Chao

