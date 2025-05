Novità e trend 16 8

InWin si fa felice con un trofeo per il suo 40° compleanno

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 20.5.2025

Non si compiono 40 anni tutti i giorni. È quello che ha pensato il produttore di case InWin. Per celebrare il suo anniversario al Computex, presenta il ChronoMancy, un case accattivante.

I design stravaganti sono il marchio di fabbrica di InWin. Non per niente ho citato il produttore tre volte in un articolo su otto custodie pazze nel 2023. Se dovessi stilare la lista oggi, il ChronoMancy, con il quale l'azienda festeggia quattro decenni di storia, sarebbe sicuramente presente.

La bacheca dei trofei

Dire che il ChronoMancy, alto 1,1 metri, è una dichiarazione è probabilmente l'eufemismo dell'anno. L'opera dovrebbe essere modellata su un trofeo, ma a me ricorda più un purificatore d'aria di lusso della Dyson. Cinque pilastri sostengono la parte superiore. I primi dovrebbero rappresentare i continenti della nostra terra. InWin vuole dimostrare questo: Siamo attivi in tutto il mondo. Il coperchio superiore, in plastica blu, riporta incisioni di precedenti casi speciali InWin.

Il ChronoMancy di InWin ruota su se stesso e offre una chiara visione dei componenti.

Fonte: InWin

Il pannello di alluminio curvo, che ruota attorno al proprio asse, è probabilmente il vero punto di forza. Ciò significa che i componenti vengono a volte mostrati e a volte nascosti. Lo spazio all'interno è più che sufficiente. È possibile installare schede madri E-ATX e schede grafiche spesse della serie RTX 50 di Nvidia. C'è anche spazio per sofisticati sistemi di raffreddamento ad acqua e per le unità disco.

Come se tutto ciò non bastasse, il tuo computer non è un'unità di archiviazione.

Come se il tutto non fosse già abbastanza esagerato, puoi controllare uno spettacolo di luci e musica con un controller simile a una bacchetta. InWin non ha ancora rivelato il prezzo. Tuttavia, se lo confronto con le precedenti edizioni speciali, è probabile che il prezzo sia piuttosto alto: È improbabile che sia inferiore a 1000 dollari americani.

Caso anche per i comuni mortali

Oltre al ChronoMancy, InWin ha presentato anche altri case che sembrano proprio dei case per PC. Il Prism, ad esempio, è pensato per chi ama mettere in mostra il proprio hardware. La Shift aperta, invece, è pensata per gli overclocker. Puoi trovare maggiori informazioni sui nuovi prodotti sulla pagina di InWin.

Il Prisma colpisce per le sue linee chiare e offre una visione dei componenti.

Fonte: InWin

Immagine di copertina: InWin

