Intel rilascia un ulteriore aggiornamento per i processori Raptor Lake

Intel ha pubblicato un nuovo rapporto che analizza il problema dei processori Raptor Lake. Il produttore ha ora in serbo un aggiornamento del microcodice per proteggere la serie di chip interessati da una rapida usura.

Il blog post di Intel sembra promettente. Il produttore di chip spiega di aver analizzato il problema con i processori Raptor Lake di 13a e 14a generazione. Le cause del problema sono ormai note. Il produttore sta ora fornendo un altro aggiornamento del microcodice, l'aggiornamento 0X12B. Questo arriva dopo che ad agosto è stato lanciato l'aggiornamento del microcodice 0x129, che evita una tensione eccessiva e quindi garantisce una minore instabilità - in cambio di una riduzione minima delle prestazioni del chip.

Instabilità, crash, difetti: qual è il problema?

In totale, Intel ha identificato quattro diverse cause di instabilità. Oltre al problema generale dell'overclocking da parte delle schede madri o degli utenti, il problema principale risiede nelle tensioni troppo elevate che i processori a volte richiedono. Alcuni circuiti all'interno dei core della CPU non sono in grado di far fronte a questa situazione, il che porta a una sovratensione e quindi all'usura del processore.

Questa usura è inizialmente minima, ma causa l'aumento del cosiddetto valore Vmin. A sua volta, la tensione aumenta in tutte le aree del processore, perché è l'unico modo per mantenere stabili le sue funzioni. Tuttavia, questo aumenta anche l'usura, che a sua volta fa aumentare la tensione. Questo circolo vizioso continua fino a quando, a un certo punto, il processore non si arrende definitivamente.

Cosa fa ora il nuovo aggiornamento del microcodice?

In linea di massima, il problema è già stato affrontato con l'aggiornamento 0x129 di agosto. La patch 0x12B presentata ieri ha lo scopo di garantire che non vengano richieste tensioni troppo elevate quando la CPU è inattiva o con un carico particolarmente basso. Si tratta di un problema che la patch precedente non era riuscita a risolvere. Secondo Intel, l'aggiornamento sarà distribuito ai produttori di schede madri, che poi lo distribuiranno tramite un aggiornamento del BIOS. Potrebbero quindi essere necessarie ancora alcune settimane prima di ricevere la patch.

Importante: L'aggiornamento del microcodice non ha effetto se il processore è già difettoso. In questo caso, puoi restituirlo a Intel. Il periodo di garanzia è ora di cinque anni. L'aggiornamento riguarda le CPU desktop con architettura Raptor Lake e un TDP (Thermal Design Power) superiore a 65 watt.