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Intel produrrà di nuovo i chip Apple

Dopo sei anni di assenza da Intel, Apple vuole tornare a produrre chip da Intel. Si dice che le due aziende abbiano già firmato un accordo preliminare in tal senso.

Da quando Apple ha lanciato i chip M nel 2020, Intel non produce più processori per i Mac. Secondo il Wall Street Journal, questa situazione è destinata a cambiare: Le due aziende avrebbero raggiunto un accordo preliminare. Secondo l'accordo, Intel tornerà a produrre chip per il gruppo Apple. Non si sa ancora quali e quando. Tuttavia, si dice che Apple sia interessata al processo di produzione 18A di Intel, attualmente il più avanzato.

TSMC rimane importante per Apple

Al momento, Apple produce i suoi chip esclusivamente presso TSMC a Taiwan. L'azienda statunitense dipende dal produttore a contratto. Da tempo sta cercando di liberarsi da questa dipendenza. La collaborazione con Intel sarà probabilmente un primo passo. Inoltre, la battaglia per la capacità di produzione è feroce. Fino alla fine dello scorso anno, Apple era il principale cliente del produttore a contratto. Ora, invece, è Nvidia. È quindi probabile che TSMC le riservi un trattamento preferenziale.

Al tempo stesso, Apple rimarrà un importante cliente di TSMC: Al momento i taiwanesi sono semplicemente in vantaggio per quanto riguarda la produzione. Apple, quindi, avrà probabilmente solo i chip meno potenti prodotti da Intel.

Il governo americano coinvolto

Si dice che l'offerta sia stata finalizzata sotto la forte influenza del governo statunitense. Quest'ultimo vuole che la produzione avvenga maggiormente nel proprio paese e sta quindi adottando una linea dura con le tariffe di importazione. Inoltre, dall'anno scorso Intel è una azienda in parte di proprietà dello Stato, il che significa che il governo beneficia dell'offerta.

Immagine di copertina: Shutterstock / Koshiro K

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