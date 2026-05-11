Intel produrrà di nuovo i chip Apple

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di Samuel Buchmann
Dopo sei anni di assenza da Intel, Apple vuole tornare a produrre chip da Intel. Si dice che le due aziende abbiano già firmato un accordo preliminare in tal senso.
Da quando Apple ha lanciato i chip M nel 2020, Intel non produce più processori per i Mac. Secondo il Wall Street Journal, questa situazione è destinata a cambiare: Le due aziende avrebbero raggiunto un accordo preliminare. Secondo l'accordo, Intel tornerà a produrre chip per il gruppo Apple. Non si sa ancora quali e quando. Tuttavia, si dice che Apple sia interessata al processo di produzione 18A di Intel, attualmente il più avanzato.
Al momento, Apple produce i suoi chip esclusivamente presso TSMC a Taiwan. L'azienda statunitense dipende dal produttore a contratto. Da tempo sta cercando di liberarsi da questa dipendenza. La collaborazione con Intel sarà probabilmente un primo passo. Inoltre, la battaglia per la capacità di produzione è feroce. Fino alla fine dello scorso anno, Apple era il principale cliente del produttore a contratto. Ora, invece, è Nvidia. È quindi probabile che TSMC le riservi un trattamento preferenziale.
Al tempo stesso, Apple rimarrà un importante cliente di TSMC: Al momento i taiwanesi sono semplicemente in vantaggio per quanto riguarda la produzione. Apple, quindi, avrà probabilmente solo i chip meno potenti prodotti da Intel.
Si dice che l'offerta sia stata finalizzata sotto la forte influenza del governo statunitense. Quest'ultimo vuole che la produzione avvenga maggiormente nel proprio paese e sta quindi adottando una linea dura con le tariffe di importazione. Inoltre, dall'anno scorso Intel è una azienda in parte di proprietà dello Stato, il che significa che il governo beneficia dell'offerta.
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