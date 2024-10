Intel presenta le CPU desktop Core Ultra 200S

La nuova serie Core Ultra 200S di Intel è stata tagliata per garantire l'efficienza. A seconda dell'applicazione, questo dovrebbe far risparmiare fino a 165 watt rispetto alle CPU precedenti con le stesse prestazioni. Anche la temperatura della CPU è stata ridotta. C'è anche una nuova NPU.

Anche le CPU desktop di Intel stanno finalmente ricevendo una NPU. Questa esegue i calcoli AI in modo più efficiente rispetto alla CPU. Anche il resto del nuovo Core Ultra 200S, noto come Arrow Lake, è stato ridotto per garantire l'efficienza. Ciò significa che la potenza è la stessa delle CPU precedenti, ma con un consumo energetico molto inferiore. Questo significa che non vale necessariamente la pena passare dalla 14a generazione ai nuovi chip solo in termini di prestazioni. Ciononostante, è la strada giusta da percorrere, dato che AMD è da tempo all'avanguardia in termini di efficienza energetica. A proposito, la 14esima generazione di CPU non è necessariamente un'opzione da prendere in considerazione.

A proposito, Intel sta dicendo addio al marchio "Core i" con il rilascio delle nuove CPU. Si tratta di una scelta azzeccata, dato che anche il design del chip precedente sta diventando obsoleto. Invece di un singolo die monolitico, ci sono diverse piccole piastrelle, come le chiama Intel.

Vista e prezzo - in vendita dal 24 ottobre

Intel farà produrre i nuovi chip da TSMC, una novità assoluta per le sue CPU desktop. Al lancio del 24 ottobre saranno disponibili tre modelli K overcloccabili: Core Ultra 9 285K per circa 600 dollari, Core Ultra 7 265K per circa 400 dollari e Core Ultra 5 245K per circa 300 dollari. Esiste anche una versione KF dell'Ultra 7 e dell'Ultra 5 senza o con GPU integrata disattivata.

Le versioni KF non hanno iGPU.

Fonte: Intel

Il modello di punta Ultra 9 utilizza 24 core. Otto di questi sono core ad alte prestazioni con una frequenza di clock fino a 5,7 gigahertz. Il modello di punta precedente i9-14900K (anch'esso a 24 core) raggiungeva i 6 gigahertz. L'Hyper-Threading è ormai un ricordo rispetto alle CPU Raptor Lake. La Smart Cache (L3) rimane invariata a 36 megabyte. Tuttavia, la cache L2 aumenta a 40 megabyte (l'i9-14900K aveva ancora 32 megabyte).

La grafica integrata XE-LPG Arc ha 4 core, la NPU installata per la prima volta dovrebbe offrire prestazioni AI fino a 13 TOPS. Secondo Intel, il chip AI ha ottenuto le seguenti prestazioni rispetto alla CPU e all'iGPU in Geekbench AI:

In base al modello di deep learning, l'attuale CPU e iGPU hanno prestazioni migliori rispetto alla NPU. Tuttavia, lavorano in modo più efficiente e riducono il carico di lavoro.

Fonte: Intel

Tutto tagliato per l'efficienza energetica

Per le attività desktop di base, i nuovi processori dovrebbero consumare solo la metà dei loro predecessori. Per quanto riguarda i giochi, si dovrebbero risparmiare tra i 50 e i 150 watt rispetto a Raptor Lake, a seconda del titolo. In casi eccezionali, come "Warhammer: Space Marines 2", si arriva addirittura a 165 watt.

Usa significativamente meno energia durante il gioco.

Fonte: Intel

Il frame rate e le prestazioni, rispettivamente, non sono praticamente cambiati con il nuovo processore di punta, come si può vedere nella seguente immagine.

Il nuovo modello di punta offre più o meno le stesse prestazioni nei giochi del suo predecessore.

Fonte: Intel

Di conseguenza, Ryzen 7 7800X3D di AMD rimane la migliore CPU da gioco. Tuttavia, le nuove CPU Intel sono in grado di ottenere dei vantaggi anche al di fuori del gaming, ad esempio nelle attività di creazione di contenuti in cui sono richieste prestazioni multi-core pure.

La potenza multi-core pura dovrebbe aumentare leggermente.

Fonte: Intel

Intel dichiara che l'effetto del risparmio energetico sulle temperature della CPU è il seguente. A seconda del gioco, queste calano fino a 17 gradi Celsius rispetto a Raptor Lake.

Meno energia, meno caldo.

Fonte: Intel

Anche le nuove schede madri saranno disponibili dal 24 ottobre

Le precedenti schede madri con socket 1700 non sono purtroppo compatibili con le nuove CPU. È necessaria una nuova scheda Z890 con socket LGA-1851. Almeno i dissipatori possono ancora essere utilizzati grazie alle stesse dimensioni. Anche il supporto per le RAM DDR4 non è più disponibile: ora è necessario utilizzare le DDR5.

Il nuovo chipset della scheda madre offre ancora 24 corsie PCIe 4.0.

Fonte: Intel

In termini di PCI Express 4.0, ci sono ancora 24 corsie con il chipset serie 800. Sono inoltre presenti fino a otto SATA 3.0, dieci USB 3.2, 14 USB 2.0 e quattro corsie per SSD NVMe e chipset Z890 (eSPI)

Thunderbolt 5 è disponibile come opzione per la prima volta.

Fonte: Intel

In termini di connettività, ora sono presenti opzionali Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e una porta di rete da 2,5 gigabit. Sono garantiti Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e una porta di rete gigabit. Le nuove schede madri saranno lanciate contemporaneamente ai processori Arrow Lake e potranno essere acquistate a partire dal 24 ottobre.