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Intel Core Ultra 200HX Plus: ancora lo stesso, ma con un intelligente trucco software

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 18.3.2026

Intel ha rinnovato i suoi chip Arrow Lake per i computer portatili. Il risultato: due nuovi processori, modesti miglioramenti delle prestazioni e uno strumento software che dovrebbe fare la differenza.

«Plus» ora sta per «Enthusiast» di Intel. Le nuove CPU sono tagliate per le prestazioni e progettate per i notebook con schede grafiche dedicate. I chip Core Ultra 200HX Plus non sono una rivoluzione, ma una revisione. Si tratta della stessa architettura Arrow Lake dei modelli 200HX esistenti, ma con chip particolarmente potenti - parola chiave: binning. Chi sperava in un grande salto generazionale rimarrà deluso.

Otto percento più veloce

Il Core Ultra 290HX Plus sostituisce il 285HX. Intel promette circa l'otto percento di prestazioni di gioco in più a 1080p rispetto al suo predecessore. La differenza è ancora minore a risoluzioni più elevate. Le specifiche: 24 core (8 per le prestazioni + 16 per l'efficienza), 24 thread, boost clock fino a 5,5 GHz. Un'altra novità è la frequenza di interconnessione die-to-die superiore di 900 MHz: i core comunicano più velocemente con il controller della memoria, il che dovrebbe ridurre le latenze negli scenari più impegnativi.

Dopo tutto, se stai ancora usando un i9-12900HX di quattro anni fa, puoi aspettarti fino al 62% in più di prestazioni di gioco e fino all'87% in più di velocità per i carichi di lavoro di produttività.

Intel non dice quasi nulla sul Core Ultra 270HX Plus. Sostituisce il 265HX e si colloca al di sotto del 275HX. I dati più importanti: 20 core (8P + 12E), 20 thread, P-core boost a 5,3 GHz (identico al 265HX), E-core boost ora a 4,7 invece di 4,6 GHz. Il salto di prestazioni sarà quindi probabilmente ancora più piccolo rispetto alla 290HX Plus.

Lo strumento di ottimizzazione binaria è entusiasmante

Entrambi i chip sono dotati di una nuova funzione software: il Binary Optimisation Tool. Utilizza la tecnologia di compilazione e profilazione di Intel per riorganizzare i file eseguibili in modo che il processore riceva continuamente dati e sprechi meno cicli di clock. Non si tratta di un miracolo hardware, ma di un'intelligente ottimizzazione software a livello di compilatore. In alcuni giochi, questo dovrebbe fare una differenza notevole.

Chi sta già costruendo computer portatili con questo sistema?

Diversi produttori hanno annunciato computer portatili con i nuovi chip:

Asus TUF Gaming A16 / F16: il primo con display OLED - solo l'F16 utilizza il 290HX Plus

Asus ROG Strix G16 / G18: entrambi con 290HX Plus; il G18 è dotato di un mini display LED da 240 Hz

Acer Predator Helios Neo 16S AI / Neo 16 AI: pannelli OLED, fino a RTX 5080, anche con 290HX Plus

Alienware, Razer, MSI, Lenovo, HP e altri completano la lista sul sito di Intel

Non si sa ancora quando i nuovi notebook saranno disponibili.

Un aggiornamento sensato solo per pochi

Il Core Ultra 200HX Plus è un prodotto solido e senza sorprese. Se possiedi un notebook con i chip precedenti, puoi tranquillamente continuare a usarli. Tuttavia, se stai lavorando con un hardware molto più vecchio e stai cercando un portatile da gioco potente, le nuove CPU sono un'opzione valida.

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