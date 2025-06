Illuminazione verde, trasparente e diffusa: Razer presenta la collezione "Phantom

Novità e trend 8 4

I materiali traslucidi che mostrano i circuiti, gli interruttori e i cavi delle periferiche non sono una novità. Ora Razer osa fare lo stesso: in verde neon.

Razer ha presentato una nuova collezione. Sono ora disponibili quattro periferiche con il design «Phantom». I dispositivi hanno un involucro dall'aspetto lattiginoso realizzato in plastica verde traslucida. Da un lato, questo permette di vedere il funzionamento interno delle periferiche e, dall'altro, fa sì che l'illuminazione RGB integrata risplenda in modo diffuso.

La collezione di periferiche Phantom è disponibile in quattro versioni.

La collezione «Phantom» comprende il mouse Basilisk V3, il tappetino del mouse Firefly V2 Prola tastiera Blackwidow V4 75% e le cuffie Barracuda X Chroma. Non è ancora chiaro se e quando i dispositivi saranno disponibili su «Phantom».

I videogiocatori in particolare sono il target dell'azienda. Razer privilegia tradizionalmente un design nero e un'illuminazione RGB completa. Da qualche tempo, Razer presenta occasionalmente collezioni in altri colori, come il bianco o il rosa scuro. A quanto pare, l'azienda si è resa conto che non tutti i giocatori vogliono solo il nero sulle loro scrivanie.

Il colore del marchio Razer è un verde neon brillante. Razer utilizza questo colore con una certa parsimonia sui suoi dispositivi e di solito solo come accento. Molti dispositivi non lo presentano affatto. Il materiale verde di «Phantom» sembra essere un tentativo di presentare il colore del marchio in modo più discreto e di massa. Tuttavia, si distingue comunque. Nelle immagini di marketing, il materiale verde ricorda un design alla moda degli anni Novanta.

«I dispositivi Phantom» accanto ad altre apparecchiature Razer.

Galaxus dice: Fondamentalmente, mi piacciono i materiali lattiginosi che lasciano trasparire l'interno e forniscono un'illuminazione RBG morbida. Ma con una combinazione di colori neutri. Di tutti i colori, il verde mi piace meno. Temo che gli effetti dell'illuminazione RGB possano essere distorti e che alcuni colori possano stonare con l'involucro verde.

