Novità e trend 11 9

Il tuo prossimo notebook potrebbe avere un touchpad e-ink

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 4.7.2025

I display E-Ink sono pronti per i prossimi dispositivi: potrebbero presto essere utilizzati come touchpad nei notebook e visualizzare informazioni aggiuntive.

E-Ink, l'azienda che si occupa di display e-ink, ha presentato un nuovo display e-paper colorato destinato all'uso nei notebook. In particolare, sarà installato sotto il touchpad. I computer portatili avranno così un secondo display che potrà funzionare, tra le altre cose, come dispositivo di input e output per l'intelligenza artificiale.

Un nuovo inizio per i display touchpad

Nel suo annuncio, E-Ink elogia non solo la buona visibilità alla luce del sole, ma anche il basso consumo energetico del nuovo display. Altri hanno già avuto l'idea di installare un display sotto il touchpad. Tuttavia, non ha ancora preso piede. Ora si sta facendo un nuovo tentativo con il display e-paper. Per il nostro collega Martin Jud, si tratta di una trovata di Asus nel 2018 senza molto valore aggiunto, che fa lievitare il prezzo e il consumo della batteria:

Test del prodotto Asus ZenBook Pro: è solo un gadget? di Martin Jud

Al passo con i tempi, E-Ink utilizza anche il touchpad e-paper per l'AI. Il secondo display potrebbe fungere da dispositivo di input e output per l'IA del notebook. Finora, però, la tecnologia del produttore supporta solo i computer con chip Intel. Tuttavia, il touchpad E-Ink potrebbe anche visualizzare le notifiche o fornire scorciatoie di uso frequente.

La tecnologia E-Ink è stata sviluppata solo per i computer con chip Intel.

La tecnologia E-Ink è pronta. Ora l'azienda deve solo convincere i produttori di notebook a installarla. A seconda di quanto il lavoro di persuasione sia già andato avanti, potrebbero volerci pochi mesi prima che il primo laptop con touchpad E-Ink faccia la sua comparsa, oppure potrebbero volerci anni.

Immagine di copertina: E-Ink

Mi piace questo articolo! A 11 persone piace questo articolo