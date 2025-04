Novità e trend 14

Il tribunale conferma: Eventim influenza i clienti nella vendita dei biglietti

Florian Bodoky

Il fornitore di biglietti Eventim utilizza "modelli oscuri" per la stipula di assicurazioni sui biglietti. In questo modo, influenza i clienti in modo non autorizzato.

Eventim.de utilizza tattiche non autorizzate per convincere i propri clienti a sottoscrivere un'assicurazione sui biglietti. Questa è la conclusione a cui è giunto il Tribunale Regionale Superiore di Bamberg, in Franconia. Il tribunale ha parzialmente accolto un reclamo del centro tedesco di consulenza per i consumatori e ha ritenuto che la pubblicità ripetuta e invadente della compagnia assicurativa costituisca un'influenza indebita.

Il tribunale ha giudicato questo pop-up «indebitamente influenzabile»

Fonte: Verbraucherzentrale.de

Se vuoi acquistare i biglietti per gli eventi online su Eventim, ti verrà offerta anche un'assicurazione sui biglietti, ovviamente a pagamento. Questa è evidenziata a colori e posizionata in modo tale da essere percepita inizialmente come obbligatoria. Se decidi di non sottoscrivere l'assicurazione sui biglietti, non puoi semplicemente avviare il processo di pagamento. Apparirà una finestra pop-up che ti inviterà a sottoscrivere nuovamente l'assicurazione. Potrai proseguire con l'acquisto solo dopo aver cliccato sul pulsante "Mi assumo l'intero rischio". A questo punto la procedura dovrebbe essere conclusa.

Il tribunale scrive che questa truffa crea deliberatamente incertezza e paura di perdite finanziarie. Ciò viola la legge europea Digital Service Act (DSA) e la legge tedesca sulla concorrenza. Influenza i clienti e li spinge a prendere decisioni di acquisto che altrimenti non avrebbero preso. Questo corrisponde ai "modelli oscuri" proibiti.

Eventim è di parere diverso: l'assicurazione è un'offerta facoltativa ma legittima, il pop-up è solo un promemoria. La sentenza non è ancora definitiva; Eventim può ancora appellarsi alla Corte Federale di Giustizia.

Che dire di Ticketcorner e co.

Da un punto di vista svizzero, la questione è interessante in quanto il rivenditore svizzero di biglietti Ticketcorner è per il 50 percento di proprietà di CTS Eventim AG (l'altro 50 percento appartiene a Ringier Verlag). Il pop-up appare anche lì e in più: l'assicurazione del biglietto a 5,90 franchi viene attivata automaticamente. Solo chi deseleziona attivamente la casella rinuncia all'assicurazione e non deve pagare la tariffa. Resta da vedere se la sentenza del tribunale tedesco cambierà le cose anche in Svizzera.

La situazione è esattamente la stessa su Ticketcorner - e puoi sbarazzarti dell'assicurazione solo optando per «» .

Fonte: Florian Bodoky

Immagine di copertina: Shutterstock

