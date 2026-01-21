Il telescopio Webb mostra l'"Occhio di Sauron" in una nuova profondità di dettaglio

Novità e trend 22 5

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 21.1.2026

L'immagine della Nebulosa Helix mostra parte dell'anello interno dell'"Occhio di Sauron" e fornisce quindi una nuova visione della fase finale di una stella simile al sole.

Il Telescopio Spaziale James Webb ha pubblicato una nuova immagine della Nebulosa Helix, rivelando uno degli oggetti più riconoscibili del cielo con un dettaglio senza precedenti. L'immagine è stata scattata dalla telecamera nel vicino infrarosso (NIRCam). È possibile vedere una sezione dell'anello di gas in espansione con migliaia di strutture colonnari e i cosiddetti «nodi cometari». Si tratta di ammassi più densi di gas e polvere che si allineano ad altroché dalla stella centrale come stelle di coda.

La Nebulosa Helix è una cosiddetta nebulosa planetaria e si trova a circa 650 anni luce di distanza nella costellazione dell'Acquario. Nonostante il nome, le nebulose planetarie non hanno nulla a che fare con i pianeti: sono la fase finale di stelle con una massa simile a quella del Sole, che si liberano dei loro strati esterni verso la fine della loro vita. Il relitto stellare esposto, estremamente caldo, ionizza il gas precedentemente espulso e lo fa apparire come un guscio luminoso. La Nebulosa Helix è una delle nebulose planetarie più vicine e luminose. È diventata nota come «Occhio di Dio» o «Occhio di Sauron» grazie alle numerose immagini scattate dal telescopio Hubble e anche dai dilettanti.

Un'immagine dell'intera Nebulosa Helix dal telescopio spaziale Hubble.

Fonte: NASA

Il telescopio Webb non mette a fuoco l'intera nebulosa, ma una parte dell'anello interno. Nella nuova immagine, le transizioni dal gas caldo a quello più freddo sono chiaramente visibili: le aree bluastre indicano il gas fortemente ionizzato vicino alla reliquia stellare (all'esterno della sezione dell'immagine). Le regioni giallastre mostrano il gas più freddo. Le zone rossastre ai margini corrispondono alle aree più fredde.

I nodi «finemente risolti» lungo l'anello sono noti da tempo, ma Webb ne mostra la struttura con una nitidezza senza precedenti. Le formazioni colonnari si creano quando i venti caldi della stella morente si scontrano con la materia più densa espulsa in precedenza e la erodono. In genere, questi nodi hanno le dimensioni del sistema solare.

La NASA vuole utilizzare la nuova serie di dati per comprendere meglio le ultime fasi di sviluppo delle stelle simili al sole. Le nebulose planetarie sono importanti laboratori di astrofisica. Mostrano come le stelle restituiscano nello spazio materiale chimicamente arricchito (come carbonio, azoto e ossigeno), influenzando così la formazione delle successive generazioni di stelle e pianeti. Poiché la nebulosa Helix è relativamente vicina, è particolarmente adatta per misurare questi processi in dettaglio e confrontarli con le osservazioni precedenti.

Immagine di copertina: NASA

