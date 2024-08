Il telescopio spaziale rileva 352 nuovi asteroidi doppi

I compagni degli asteroidi sono difficili da individuare. Solo una piccola oscillazione rivelatrice attira l'attenzione su di loro. Ora il numero di lune di asteroidi conosciute è quasi raddoppiato.

Con l'aiuto della sonda spaziale europea Gaia, gli esperti hanno scoperto più di 350 nuove possibili lune intorno ad asteroidi di cui non si conosceva in precedenza la presenza di una compagna. "Questi asteroidi doppi sono difficili da trovare perché di solito sono piccoli e lontani da noi", ha dichiarato l'Agenzia Spaziale Europea ESA, citando l'autrice principale dello studio, Luana Liberato dell'Observatoire de la Côte d'Azur, in un comunicato stampa. Si presume che quasi ogni sesto asteroide abbia un compagno. Tuttavia, dei circa un milione di asteroidi conosciuti, finora sono stati scoperti solo 500 asteroidi doppi di questo tipo. Questo numero è quindi quasi raddoppiato. Il gruppo di ricerca ne riferisce nella rivista scientifica "Astronomy & Astrophysics".

Gli asteroidi forniscono una visione unica della formazione e dello sviluppo del sistema solare. Insieme alle comete, sono classificati come corpi di piccole dimensioni e risalgono all'epoca della formazione dei pianeti, circa 4,5 miliardi di anni fa. La maggior parte di essi orbita tra Marte e Giove nella fascia degli asteroidi. Gli asteroidi doppi sono particolarmente interessanti perché possono essere utilizzati per studiare come si formano, si scontrano e interagiscono i diversi corpi nello spazio.

La missione Gaia dell'ESA mira a registrare le posizioni, i movimenti, le distanze e la luminosità di quasi due miliardi di stelle. Durante le osservazioni di Gaia, tuttavia, anche gli asteroidi in primo piano entrano ripetutamente nel campo visivo degli strumenti di bordo. Le osservazioni di Gaia di questi piccoli corpi possono quindi essere descritte come catture accessorie scientifiche della missione. L'attuale serie di dati di oltre 150.000 orbite di asteroidi registrate ha permesso ai ricercatori di cercare un'oscillazione tipica degli asteroidi doppi, causata dall'influenza gravitazionale di un compagno in orbita. Gaia ha anche raccolto dati sulla chimica degli asteroidi e ha compilato la più grande raccolta di spettri di riflettanza di asteroidi fino ad oggi.

Probabilmente l'asteroide doppio più famoso è il sistema Didymos-Dimorphos, che ha ricevuto una potente visita dalla sonda spaziale DART nel settembre 2022. In quell'occasione, l'ESA e l'agenzia spaziale americana NASA fecero delle prove congiunte per verificare se un asteroide potesse essere deviato dalla sua traiettoria. A tal fine, DART colpì la luna dell'asteroide Dimorphos, accorciando la sua orbita intorno all'asteroide Didymos di circa 32 minuti. Si è trattato del primo tentativo nella storia dell'esplorazione spaziale di modificare la traiettoria di un corpo celeste. Tra l'altro, i dati di misurazione precisi del telescopio Gaia hanno aiutato gli astronomi a pianificare lo scenario e a osservare i cambiamenti successivi.

"Il telescopio Gaia ha dimostrato di essere un eccellente esploratore di asteroidi, lavorando duramente per svelare i misteri del cosmo sia all'interno che all'esterno del sistema solare", ha dichiarato Timo Prusti, scienziato del progetto Gaia presso l'ESA. "Il prossimo set di dati di grandi dimensioni dovrebbe contenere ancora più dettagli sulle orbite di altri asteroidi ed è previsto per la metà del 2026".

