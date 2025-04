Il robot domestico AI Ballie di Samsung sarà in vendita in estate

Novità e trend 2

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 10.4.2025

Dopo anni di sviluppo, Ballie è finalmente pronto per il mercato. Samsung venderà il piccolo e rotondo robot domestico AI negli Stati Uniti e in Corea del Sud a partire dall'estate. Anche Gemini AI di Google è coinvolto.

Samsung ha presentato il primo prototipo del suo robot domestico AI al CES 2020. Cinque anni dopo, il concetto sta finalmente diventando un prodotto pronto per il mercato: il piccolo ballie, che ricorda BB-8 di Star Wars, sarà venduto negli Stati Uniti e in Corea del Sud a partire dall'estate. Il prezzo non è ancora noto.

Inoltre l'azienda annuncia di aver stretto una partnership con Google Cloud per integrare la sua Gemini AI. Questo dovrebbe migliorare notevolmente le funzioni di assistenza domestica del robot.

Samsung ha integrato l'intelligenza artificiale Gemini di Google in Ballie.

Fonte: Samsung

Cosa può fare Ballie

Ballie è un aiutante domestico intelligente che si occupa di molte attività. Può svegliarti dolcemente al mattino regolando la luce e la musica. Organizza i tuoi appuntamenti e ti ricorda gli eventi importanti. Appena arrivi a casa, crea un'atmosfera piacevole, ad esempio regolando la temperatura della stanza e informandoti sulle ultime notizie. Può anche intrattenere gli animali domestici, monitorare gli orari di alimentazione e interagire con loro.

Samsung espone Ballie praticamente a ogni CES e IFA da anni. L'azienda ha fornito probabilmente la più grande panoramica di ciò che la palla può fare al CES 2024 con il seguente video:

An der CES 2024 stellte Samsung die überarbeitete Version des bisherigen Ballie-Konzepts vor.

E ora che Gemini è stato appena integrato, c'è un nuovo video che mostra il robot solo animato:

Das neue Video zeigt, was Ballie im Team mit Gemini kann.

Il robot è dotato di un chip AI, tecnologia wireless, diverse telecamere, microfoni, altoparlanti, sensori lidar e ruote omnidirezionali per la navigazione autonoma, nonché di un proiettore. Quest'ultimo non solo può proiettare informazioni e video sulla parete o sul pavimento, ma anche pulsanti interattivi. Il robot può essere perfettamente integrato nella casa intelligente e controllato tramite app o voce. I modelli linguistici AI di Samsung e Gemini di Google assicurano che il robot esegua l'azione giusta o trovi la risposta corretta a una domanda.

Samsung non ha ancora annunciato il suo arrivo.

Samsung non ha ancora annunciato quando il robot verrà distribuito in altri paesi. Per quanto riguarda il prezzo, si può ipotizzare che sarà in linea con la concorrenza. Astro di Amazon, ad esempio, costa 999 dollari americani.

Immagine di copertina: Samsung

