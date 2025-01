Il record mondiale di overclock è stato battuto di 4 MHz

9121,61 MHz è il nuovo record mondiale di overclock estremo delle CPU. Il valore è stato raggiunto dall'overclocker cinese ""wytiwx"" con un Intel i9-14900KF.

L'overclocker Elmor ha detenuto il record mondiale per quasi dieci mesi. Ora "wytiwx" lo ha superato di circa 4 MHz, 3,86 per l'esattezza. Con 9121,61 MHz, è solo la quarta voce sopra i 9 GHz nel database di Hwbot.

Il testbench di "wytiwx" era equipaggiato con una CPU Intel Core i9-14900KF. Tutti gli e-cores e l'hyperthreading erano disattivati. Come scheda madre è stata utilizzata una Asus ROG Maximus Z790 Apex. È interessante notare che l'overclocker ha scelto un sistema operativo obsoleto come Windows 7.

La tensione del core era di 1,387 volt. Per far fronte alle elevate temperature della CPU, l'overclocker ha probabilmente utilizzato azoto liquido o elio per il raffreddamento.

Siccome il record è stato battuto solo di pochi MHz, è probabile che il vecchio detentore del record Elmor torni presto al lavoro. A differenza di "wytiwx", ha stabilito il suo vecchio record con un Core i9-14900KS. Questo è un esempio particolarmente valido di un i9-14900K che può avere un clock più alto. Chip binning è il nome del processo in cui le CPU vengono ordinate in base alla loro qualità.

Anche se le CPU Intel di fascia alta di 13a e 14a generazione sono note soprattutto per il loro alto tasso di guasti , si prestano bene all'overclocking. Ad esempio, il record dell'AMD FX-8370, che è durato nove anni, è stato battuto nel 2023 con l'i9-13900K.

Ovviamente, queste alte frequenze di clock non dicono nulla sulle reali prestazioni dei processori. Dopo tutto, i valori sono stati ottenuti in benchmark sintetici con un raffreddamento speciale. Tuttavia, i record forniscono ai produttori di chip valori importanti che possono utilizzare per ottimizzare i futuri processori.