Il programmatore porta "Doom" in un PDF giocabile

Il classico gioco "Doom" del 1993 ha conquistato numerose piattaforme. Ora un altro bizzarro pezzo forte si è aggiunto a questo illustre gruppo: "Doom" funziona anche in PDF. E puoi provarlo tu stesso.

Hai voglia di giocare ai videogiochi oggi? Allora perché non giocare a "Doom" in un file PDF. "Doom" può essere eseguito come arte ASCII a 12 fps in un file PDF di circa sei MB. Tutto ciò che ti serve è un browser basato su Chromium, ad esempio Google Chrome, Microsoft Edge o Opera.

Questo link ti porterà a doom.pdf. Se apri il PDF nel browser, puoi iniziare subito a lavorare. Per il controllo sono disponibili superfici cliccabili ed etichettate o input da tastiera. Le superfici di controllo non funzionano perfettamente per me, l'input da tastiera funziona meglio. Affinché il PDF registri le tue voci, devi cliccare sul campo "Scrivi qui per i controlli da tastiera". Potrai quindi avviare e giocare una nuova partita con le voci corrispondenti.

La schermata iniziale del PDF di Doom.

Fonte: Debora Pape

Come si può eseguire "Doom" in un PDF?

L'utente ThomasRinsma ha già avuto l'idea di far girare un gioco in un PDF. Solo pochi giorni fa ha programmato una versione di "Tetris" per PDF, che puoi giocare qui. Sfrutta il fatto che il formato PDF supporta Javascript. Per motivi di sicurezza, le opzioni dei browser sono molto limitate, ma sono ovviamente sufficienti per giochi semplici. I browser basati su Chromium supportano pulsanti e campi di testo nei file PDF, permettendoti di interagire con il codice memorizzato.

Il programmatore "ading2210" si è ispirato a questo e ha realizzato il porting di "Doom" per la versione PDF. Nella sua pagina progetto su Github, descrive come ha realizzato il porting del gioco. Per prima cosa ha fatto produrre il codice C di "Doom" come Javascript utilizzando il compilatore Emscripten. Questo può essere inserito nei file PDF.

La rappresentazione grafica di "Doom" è molto più difficile rispetto a "Tetris". Visualizzare ogni pixel della risoluzione di 320 × 200 pixel come campo di testo sarebbe stato troppo complesso. Ading ha quindi trovato una soluzione: utilizza solo 200 campi di testo, ognuno dei quali presenta una riga dell'immagine di output. Le righe dei campi di testo sono riempite con caratteri ASCII, che insieme formano un'immagine grezza. In questo modo è possibile visualizzare anche sei colori. "Doom" in ASCII esiste da tempo come Open Source.

L'aggiornamento dell'immagine richiede circa 80 millisecondi per fotogramma, il che si traduce in un tasso di fps a scatti di 12,5. Sia la grafica che il tasso di fps sono tutt'altro che piacevoli da giocare. Mi è venuto il mal di testa dopo poco tempo. Tuttavia, il progetto dimostra ancora una volta la creatività di alcune persone.

"Può far funzionare Doom?"

"Doom" in formato PDF è l'ultimo dei numerosi esperimenti avventurosi di "Doom" realizzati in passato. Quando lo sparatutto in prima persona "Doom" fu rilasciato nel 1993, il gioco rappresentò una pietra miliare nel campo dei giochi tridimensionali. Il codice è stato rilasciato nel 1997 e in seguito è stato utilizzato in numerosi progetti di fan.

Tra i programmatori e gli sviluppatori, la domanda "Può girare "Doom"?" è diventata una sfida. Il gioco è già stato fatto girare su un'ampia varietà di dispositivi, tra cui uno spazzolino elettrico, su batteri intestinali (sì), come video non giocabile su un test di gravidanza digitale e su un pianoforte.

Puoi trovare altri esempi qui. In pratica, nessuno schermo è al sicuro da "Doom".