Il produttore svizzero di smartphone Punkt ora produce in Europa

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 25.6.2025

Punkt di Lugano ha il suo prossimo telefono cellulare prodotto da Gigaset in Germania. L'obiettivo è aumentare il controllo e la trasparenza.

Il produttore svizzero di elettronica Punkt si considera un'alternativa ai grandi marchi tecnologici statunitensi e cinesi. La protezione dei dati e la sicurezza del software sono al centro dell'attenzione, come puoi leggere nella prova dell'attuale modello di punta Punkt MC02 del collega Jan.

Un punto debole del concetto finora è che i dispositivi continuano a essere prodotti in Asia. Ciò significa che non è possibile ottenere lo stesso livello di controllo e trasparenza per l'hardware e per il software.

Questo sta cambiando.

La situazione sta cambiando: Punkt di Lugano ha concluso un accordo di produzione con lo specialista tedesco di tecnologia Gigaset. Il prossimo telefono cellulare Punkt sarà prodotto a Bocholt, una città nel nord-ovest della Renania Settentrionale-Vestfalia al confine con i Paesi Bassi. La consegna dello smartphone «Made in Europe» è prevista per il quarto trimestre del 2025. Tuttavia, non sono ancora noti ulteriori dettagli.

Quanto si spinge la trasparenza?

Gigaset produce smartphone e telefoni wireless in Germania con 500 dipendenti dal 2018. La linea di produzione è altamente automatizzata e, secondo il produttore, è caratterizzata da un tasso di restituzione eccezionalmente basso, che si dice sia del 90 percento inferiore alla media del settore. Tutti i dispositivi sono prodotti utilizzando energia elettrica verde.

Punkt mira a migliorare la protezione dei dati, la conformità e la trasparenza con la produzione in Germania. L'obiettivo è quello di convincere non solo i clienti privati ma anche quelli aziendali dei vantaggi dei dispositivi. La combinazione di soluzioni software e produzione di hardware in Europa potrebbe infatti essere sempre più convincente.

Non è ancora chiaro quanto il credo di apertura e trasparenza si applichi anche alla catena di fornitura, dai fornitori asiatici alle materie prime utilizzate.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

