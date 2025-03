Novità e trend 97 17

Il primo power bank agli ioni di sodio dura 13 anni

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 19.3.2025

Il produttore giapponese Elecom ha lanciato sul mercato il primo power bank agli ioni di sodio. Con 5000 cicli di ricarica, ha una durata maggiore rispetto ai modelli agli ioni di litio comunemente utilizzati finora.

Le notizie di ricerca su nuove e migliori tecnologie per le batterie stanno emergendo costantemente. Tuttavia, è molto più raro che le pietre miliari della scienza raggiungano la maturità del mercato. Per questo motivo, il power bank agli ioni di sodio denominato "Na Plus", che Elecom ha lanciato sul mercato, è ancora più notevole.

Durata estremamente lunga

Con un peso di 350 grammi, il power bank agli ioni di sodio di Elecom è circa un terzo più pesante dei precedenti modelli agli ioni di litio disponibili in commercio con una capacità simile. Anche le dimensioni sono leggermente più grandi. Il Na Plus offre 9000 mAh e fornisce fino a 45 watt tramite la porta USB-C e fino a 18 watt tramite la porta USB-A. La ricarica impiega circa due ore e i LED indicano lo stato di carica.

La dichiarazione del produttore di 5000 cicli di ricarica è insolita. Se ricarichi il power bank una volta al giorno, questo corrisponde a una durata di oltre 13,5 anni. Si tratta di un numero di cicli di ricarica cinque volte superiore a quello promesso da altri produttori per i loro power bank agli ioni di litio. Inoltre, il numero di 1000 si applica solo ai modelli di alta qualità. Un power bank medio è progettato per 500 cicli di ricarica. Secondo Elecom, il Na Plus è anche adatto a temperature ambientali da -35 gradi a 50 gradi e quindi supera i modelli agli ioni di litio, soprattutto a temperature inferiori allo zero.

Non si può dire che il Na Plus di Elecom abbia una nuova tecnologia.

Fonte: Elecom

Per ora Elecom vende il Na Plus solo in Giappone. Il prezzo è di 9980 yen, che corrispondono a circa 60 franchi o euro. In termini di capacità, qui sono già disponibili power bank comparabili a circa un terzo del prezzo. Guardando la intera gamma di power bank, Elecom non è da meno in termini di prezzo. Questo perché il sovrapprezzo è solitamente dovuto a una funzione speciale, come i cavi integrati o la connessione MagSafe, e il power bank di Elecom si distingue dalla media anche per la sua durata. Al momento non è chiaro se il Na Plus arriverà anche in Europa.

Il power bank di Elecom è la prima versione. Non sarebbe quindi insolito che i modelli successivi fossero più leggeri, più compatti e più economici.

Il power bank di Elecom è la prima versione.

Batterie agli ioni di sodio: molti vantaggi e uno svantaggio

Le batterie agli ioni di sodio presentano diversi vantaggi rispetto ai modelli agli ioni di litio:

Il sodio è disponibile in quantità maggiori come materia prima ed è associato a costi di produzione inferiori

Le batterie agli ioni di sodio sono meno suscettibili al surriscaldamento e presentano un minor rischio di incendio in caso di danneggiamento.

Le batterie agli ioni di sodio funzionano meglio a temperature più basse

Le batterie agli ioni di sodio durano di più a basse temperature.

Fonte: Elecom

Le batterie agli ioni di sodio hanno ancora uno svantaggio rispetto ai modelli agli ioni di litio, che le rende meno interessanti soprattutto per i piccoli dispositivi mobili: La loro densità energetica è inferiore. Ciò significa che richiedono più spazio per immagazzinare la stessa quantità di energia delle batterie agli ioni di litio. Per questo motivo il primo modello di Elecom è così particolare, ma è anche più grande e più pesante dei normali power bank attualmente disponibili.

Immagine di copertina: Elecom

Mi piace questo articolo! A 97 persone piace questo articolo