Il portatile gigante ha una RTX 5090 desktop, raffreddamento ad acqua e scheda madre mini-ITX

12.3.2025

Su Kickstarter è apparso un portatile di grande spessore in cui è possibile installare normali componenti desktop. È dotato di una scheda madre mini-ITX e di un raffreddamento ad acqua progettato per un massimo di 735 watt. In questo modo è possibile rendere mobili CPU potenti e schede grafiche desktop.

Una nuova campagna Kickstarter, non ancora lanciata, sta promuovendo un concetto di computer portatile molto grasso chiamato UHPILCL. L'acronimo sta per Ultra High Performance Integration Liquid Cooled Laptop. Il nome dice tutto. Perché all'interno ci sono componenti desktop. Grazie alla scheda madre mini-ITX è possibile utilizzare i processori più recenti di AMD e Intel, nonché la migliore RAM e, in particolare, le schede grafiche più recenti.

Esiste già un progetto di laptop molto grasso chiamato UHPILCL.

Esiste già un prototipo, che puoi ammirare nel seguente video. Dopo circa cinque minuti e mezzo, puoi vedere l'UHPILCL nell'uso di gioco.

Due modelli: fino a 4,6 cm di spessore e 5,2 kg di peso

Sono previsti due diversi modelli di laptop. Tuttavia, non è chiaro se questi possano essere ordinati solo completamente configurati o anche come case vuoti. Il raffreddamento ad acqua del modello T1000 raffredda l'hardware fino a 720 watt TDP. Con il modello T1000 Super, i componenti possono assorbire fino a 735 watt. La particolarità è che la sezione posteriore è più spessa di sette millimetri. Questo significa che anche una scheda grafica desktop Nvidia GeForce RTX 5090 può essere inserita all'interno. Il raffreddamento ad acqua ha un circuito aperto e il rumore della ventola del portatile dovrebbe rimanere sotto i 55 decibel a pieno carico.

Il modello T1000 Super può ospitare anche una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 5090 per desktop.

Il display offre 17,3 pollici con risoluzione 3K e una frequenza di aggiornamento di 120 hertz. C'è anche una tastiera meccanica con retroilluminazione, un touchpad a destra, anch'esso illuminato, e una fotocamera 4K. Per quanto riguarda le connessioni, sono presenti una porta di rete da 2,5 gigabit, una DisplayPort e una HDMI ciascuna, cinque porte USB-A, due porte USB-C, una porta Thunderbolt e connessioni audio.

L'UCPILCL è il più grande tra i portatili con il suo posteriore massiccio.

Come sempre accade con le campagne Kickstarter, non è chiaro se il progetto verrà effettivamente realizzato. Non è nemmeno chiaro quando inizierà la campagna e quanto costerà il divertimento.

