Novità e trend 29 14

Il più grande studio ChatGPT mostra: ecco come usiamo davvero l'AI

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 19.9.2025

Emozionante, ma complicato: OpenAI ha analizzato 1,5 milioni di cronologie di ChatGPT reali, senza il consenso esplicito degli utenti. Il più grande studio di questo tipo rivela tendenze sorprendenti, ma solleva anche problemi di protezione dei dati.

È come se OpenAI si fosse ascoltata parlare, per così dire: insieme all'istituto di ricerca statunitense NBER (National Bureau of Economic Research), i ricercatori hanno analizzato circa 1,5 milioni di cronologie di chat dalle versioni consumer di ChatGPT.

Il risultato è il più grande studio di questo tipo fino ad oggi, e si differenzia dalle indagini precedenti per un aspetto in particolare: invece di chiedere alle persone cosa fanno con ChatGPT, OpenAI, l'azienda che sta dietro a ChatGPT, ha guardato direttamente nelle chat.

Chi usa ChatGPT?

Una delle scoperte più sorprendenti: Lo squilibrio iniziale tra uomini e donne è cambiato. All'inizio del 2024, solo il 37 percento degli utenti registrati aveva un nome tipicamente femminile. A metà del 2025, la maggioranza era già del 52 percento. In altre parole: ChatGPT non è più un giocattolo per uomini, ma ora corrisponde alle proporzioni della popolazione.

Un chiaro schema emerge anche in termini di età: quasi la metà di tutti i messaggi proviene da persone di età inferiore ai 26 anni. Usano molto ChatGPT, ma più per scopi privati. Le persone più anziane scrivono meno, ma più spesso per scopi professionali.

Dove si usa ChatGPT?

Molto accade anche a livello geografico. Sebbene lo studio non faccia i nomi dei singoli paesi, mostra che l'utilizzo è in forte crescita soprattutto nelle regioni più povere e a medio reddito, fino a quattro volte più velocemente rispetto ai paesi ricchi. OpenAI parla di «democratizzazione» della tecnologia. Sembra una cosa grossa, ma in sostanza significa che sempre più persone in tutto il mondo stanno scoprendo la ChatGPT come strumento quotidiano.

E per cosa usiamo effettivamente ChatGPT?

Lo studio lo dice chiaramente: la maggior parte delle conversazioni in realtà non ha nulla a che fare con il lavoro.

Circa il 70 percento delle chat sono invece di natura privata: si tratta di consigli, informazioni, istruzioni di cucina o semplicemente di un po' di sperimentazione creativa e di idee. Solo il 30 percento delle richieste è legato al lavoro, e anche in questo caso gli utenti vogliono risolvere compiti di scrittura come e-mail o concetti. Contrariamente a quanto si dice, la programmazione gioca un ruolo minore: solo il 4,2 percento di tutti i messaggi riguarda la codifica e l'analisi dei dati.

Anche l'idea che i chatbot vengano utilizzati in massa per chat terapeutiche o come amici virtuali non è ovviamente vera: solo il 2,4 percento di tutte le chat riguarda argomenti personali, relazioni o giochi di ruolo.

Emozionante, ma anche preoccupante

Finora tutto questo è entusiasmante. Ma è proprio qui che le cose si complicano. Infatti, tutti questi risultati si basano su milioni di chat reali, senza che agli utenti sia stato chiesto esplicitamente se vogliono cedere le loro conversazioni a scopo di ricerca. OpenAI sottolinea che nessuno ha letto i messaggi, ma che i sistemi automatici (ChatGPT?) si sono limitati a riconoscere gli schemi. Tuttavia, rimane un retrogusto di stantio: stiamo parlando di conversazioni molto personali che sono diventate punti di dati senza che ci sia stato chiesto.

È questo il prezzo da pagare per avere maggiori informazioni sull'uso dell'IA? Oppure OpenAI sta superando un limite di cui molti non erano a conoscenza? Probabilmente entrambe le cose. Da un lato, lo studio fornisce informazioni preziose che nessun sondaggio avrebbe potuto fornire in modo così preciso. Dall'altro lato, dimostra anche quanto poco controllo abbiamo su ciò che accade ai nostri dati, anche se ci limitiamo a digitare domande innocue in una finestra di chat.

L'intero studio (64 pagine) è stato pubblicato in un sito web di OpenAI.

Lo studio completo (64 pagine) è disponibile qui.

Immagine di copertina: Illustrazione AI, creata con DALL-E (OpenAI)

Mi piace questo articolo! A 29 persone piace questo articolo







