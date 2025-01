Il nuovo OLED da 32 pollici di Dell per l'ufficio ha una soundbar integrata

Tre nuovi monitor da ufficio di Dell hanno tutti una risoluzione 4K e 120 hertz. Uno di questi sembra essere interessante anche per il gaming occasionale.

La line-up di Dell per il CES 2025 comprende tre monitor da ufficio: due con pannello nero IPS e uno con QD OLED. Quest'ultimo è dotato di una soundbar integrata e potrebbe quindi essere un'opzione interessante per chi vuole eliminare le casse del PC dalla propria scrivania. Tutti e tre i modelli costano meno di 1000 dollari americani.

Dell 32 Plus 4K QD-OLED

Il modello OLED si basa sul già noto pannello QD OLED di Samsung con una diagonale di 32 pollici e una risoluzione UHD (3840 × 2160 pixel). Tuttavia, il frame rate massimo del dispositivo da ufficio è di soli 120 hertz e non di 240 hertz come nei modelli da gioco. Tuttavia, dovrebbe essere sufficiente per i giocatori occasionali e il tempo di risposta rimane quello tipico degli OLED, con un eccellente 0,03 millisecondi.

Gli altoparlanti sono integrati nel

In generale, la qualità dell'immagine non dovrebbe differire molto da monitor come l'Alienware AW3225QF di Dell con lo stesso pannello. In altre parole: livelli di nero perfetti, una luminosità massima a tutto schermo di circa 250 nit e una copertura della gamma cromatica e una precisione dei colori molto elevate. A differenza del modello da gioco, però, il Dell 32 Plus 4K QD-OLED non è curvo e non sembra avere il raffreddamento attivo.

Con la sua soundbar integrata, l'Office OLED potrebbe fare al caso tuo se cerchi una configurazione minimalista con una buona qualità dell'immagine e adatta a un uso misto. Dell ha integrato cinque altoparlanti nel mento del 32 Plus 4K QD-OLED, ciascuno con una potenza di cinque watt, per un totale di 25 watt.

Il monitor di Dell padroneggia l'audio 3D e lo adatta alla posizione della testa.

Fonte: Dell

Si dice che gli altoparlanti offrano un "paesaggio sonoro 3D iperrealistico" grazie al tracciamento della testa e all'elaborazione audio supportata dall'intelligenza artificiale. Possiamo essere sia entusiasti che scettici. Soprattutto, sarebbe fantastico se oltre all'Apple Studio Display ci fosse finalmente un altro monitor con una qualità audio decente. Grazie all'ingresso USB-C con 90 watt di alimentazione e alle molteplici porte per le periferiche, il Dell 32 Plus 4K QD-OLED potrebbe essere adatto ai computer portatili.

Il prezzo di vendita è di circa 599 euro.

Il prezzo di 799 dollari sembra moderato per le caratteristiche offerte. Non si sa ancora quanto costerà il monitor in Svizzera. Le consegne inizieranno il 22 maggio 2025.

Dell UltraSharp 32 e 27 4K

Gli altri due dispositivi sono classici monitor da ufficio con retroilluminazione a LED senza local dimming. Grazie al nuovo pannello nero IPS, però, il rapporto di contrasto dovrebbe essere di 3000:1, il che rappresenta un buon valore per questa tecnologia di schermo. Il nuovo modello UltraSharp è disponibile nelle versioni da 27 e 32 pollici. Entrambi hanno una risoluzione UHD.

Il design di UltraSharp rimane invariato: supporto argentato, alloggiamento nero.

Fonte: Dell

Il più grande aggiornamento rispetto ai vecchi modelli: Il frame rate massimo è di 120 hertz. Le due UltraSharp emettono inoltre il 30 percento di luce blu in meno rispetto ai modelli concorrenti e sono quindi più adatte agli occhi. Un sensore di luce ambientale regola automaticamente la luminosità e la temperatura del colore in base alle condizioni di illuminazione della stanza. Per il segnale delle immagini sono disponibili HDMI, DisplayPort e USB-C con un alimentatore da 140 watt. Altri dispositivi possono essere collegati tramite porte USB-A e USB-C aggiuntive. È disponibile anche una connessione Ethernet.

Grazie alle numerose connessioni per altri dispositivi, i monitor sono adatti come docking station per computer portatili.

Fonte: Dell

Il Dell UltraSharp 27 4K costa 699 dollari USA, l'UltraSharp 32 4K costa 949 dollari USA. Entrambi saranno disponibili dal 25 febbraio 2025.