Il nuovo modello di AI di OpenAI è gratuito e funziona sui laptop

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 7.8.2025

GPT-OSS può essere utilizzato localmente o nel cloud. Si dice che la più grande delle due varianti sia potente quanto l'o4-mini-LLM di OpenAI.

OpenAI ha rilasciato GPT-OSS, un modello open-weight per la prima volta dopo sei anni. Si presenta in due varianti con 120 e 20 miliardi di parametri ed è liberamente disponibile sotto la licenza Apache 2.0.

La versione più grande richiede una GPU con 80 gigabyte di VRAM e, secondo OpenAI, dovrebbe avere prestazioni simili al modello proprietario o4-mini nei benchmark, che a sua volta è una variante ridotta di GPT-4o - il modello alla base di ChatGPT. La versione più piccola del nuovo GPT-OSS è progettata per l'uso su dispositivi con 16 GB di VRAM e ottiene risultati paragonabili a o3-mini. Entrambi i modelli sono disponibili su piattaforme come Hugging Face, Databricks, Azure e AWS e possono essere personalizzati per i tuoi scopi.

Secondo OpenAI, GPT-OSS si comporta particolarmente bene nelle aree del ragionamento, dell'utilizzo degli strumenti e della catena del pensiero. I modelli sono stati addestrati con metodi attuali, utilizzati anche nei sistemi avanzati proprietari di OpenAI. Un occhio di riguardo è stato dato anche alla sicurezza: GPT-OSS è stato provato da gruppi di esperti esterni, tra gli altri, per ridurre al minimo i rischi come l'uso improprio nell'area della sicurezza informatica o delle armi biologiche.

Peso aperto, non open source

GPT-OSS si posiziona quindi come un'alternativa ad altri modelli open-weight come Llama 3 o DeepSeek di Meta, che possono essere utilizzati sia su hardware consumer che nel cloud. I modelli open-weight offrono maggiore trasparenza e controllo rispetto ai modelli proprietari come GPT-4o. Tuttavia, i dati di formazione e il codice sorgente rimangono sotto chiave.

Novità e trend L'ETH e l'EPFL presentano il proprio modello di AI di Samuel Buchmann

Una vera e propria controparte open source del GPT-OSS arriva dalla Svizzera: l'ETH di Zurigo e l'EPFL stanno lavorando a un modello linguistico completamente aperto che dovrebbe essere rilasciato alla fine dell'estate del 2025. Si basa su un massimo di 70 miliardi di parametri. A differenza di GPT-OSS, il codice sorgente e i dati di addestramento saranno pubblicati insieme ai pesi. Il modello svizzero pone inoltre l'accento sul rispetto delle linee guida sulla protezione dei dati.

