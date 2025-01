Il nuovo gioco "Mario Kart" per Switch 2 sarà più grande e più realistico

Nell'ambito dell'annuncio di Switch 2, Nintendo ha presentato alcune scene dell'atteso nuovo gioco "Mario Kart". Probabilmente i piloti in gara saranno il doppio rispetto al passato. Scopri cos'altro rivela il trailer qui.

Nintendo non ha rivelato grosse sorprese con l'annuncio dello Switch 2. Il mio collega Domagoj pensa che sia giusto così. Tuttavia, il trailer di annuncio offre qualche secondo di approfondimento su un nuovo gioco che Nintendo non ha ancora annunciato ufficialmente: "Mario Kart". Si può ipotizzare che questo nuovo "Mario Kart" - "Mario Kart 9" per intenderci - verrà rilasciato insieme alla Switch 2 o poco dopo. In questo video puoi dare un'occhiata alle scene di gioco mostrate:

Questo è un motivo sufficiente per ipotizzare cosa i giocatori possono aspettarsi dal nuovo Mario Kart.

Piste più ampie e realistiche?

Le scene di gioco sono tratte da una gara che si svolge su un circuito chiamato "Mario Bros. Circuit". Si trova in una zona desertica che potrebbe essere nel Midwest degli Stati Uniti. La gara inizia su una pista d'asfalto a due corsie. Sebbene sia chiaramente visibile nel volo della telecamera che la pista regolare descrive una curva a sinistra dopo la partenza, grandi frecce indicano una pista polverosa a destra.

Le grandi frecce sulla strada mandano i piloti nel deserto.

Fonte: Nintendo/YouTube

Il gruppo di corridori lascia di conseguenza la pista, sbatte lungo il percorso sabbioso e poi imbocca una normale autostrada a due corsie. Questa porta lontano e gli ostacoli in movimento sulla strada sono grandi camion con i tipici cofani lunghi americani. Questo potrebbe significare che i tracciati saranno più grandi e più lunghi. Forse il nuovo gioco "Mario Kart" dirà anche (parzialmente) addio ai soliti giri e offrirà invece piste così lunghe da richiedere un solo giro.

Bellissima vista: L'ambiente della pista è molto più realistico e dettagliato rispetto ai precedenti giochi di Mario Kart.

Fonte: Nintendo/YouTube

A differenza dei giochi precedenti, l'ambientazione appare più realistica e i dintorni del circuito di gara sono rappresentati in modo più dettagliato. Tuttavia, si possono notare elementi tipici di Super Mario come i tubi verdi e le mesas rocciose hanno la forma di teste di funghi.

24 piloti in gara?

Nell'estratto del gameplay, si nota subito che ci sono 24 posizioni di partenza davanti alla linea di partenza della pista. Questo indica che le gare non potranno più essere disputate da soli dodici piloti, ma da 24. Si presume che il risultato sia un numero maggiore di sessioni multigiocatore e, naturalmente, più agitazione e caos durante le gare.

La pista mostrata ha 24 posizioni di partenza.

Fonte: Nintendo/YouTube

Nel video si vedono spesso piccole collisioni tra i kart. Si riconoscono per le animazioni che ricordano le esplosioni. Le collisioni sono parte integrante di Mario Kart, ma la loro frequenza e la loro vistosità in questa breve clip di gioco sono interessanti. In un trailer di cinque minuti per il predecessore "Mario Kart 8", i dossi non sono così evidenti.

Due colpi e lividi: Peach e Bowser combattono in primo piano, con Donkey Kong e Daisy forse dietro di loro.

Fonte: Nintendo/YouTube

Le rimonte in "Mario Kart 8" comportano una perdita di velocità, soprattutto per i kart più piccoli. Nel video di Switch 2, Donkey Kong e Yoshi, tra gli altri, si scontrano spesso. Donkey Kong guida tradizionalmente una classe di peso superiore a quella di Yoshi. Ma Yoshi non rallenta quando viene urtato.

Con 24 piloti, è probabile che ci siano corsie più larghe e più spazio sulle piste. Questo è già evidente nel circuito di Mario Bros. È molto probabile che nuovi personaggi dell'universo Nintendo entrino a far parte di "Mario Kart" come piloti per aumentare il numero di piloti possibili. Ciò offrirebbe un grande potenziale per il design di nuovi kart.

Personaggi e kart

La pista presenta i noti personaggi dei piloti, tra cui Bowser, Toad, Donkey Kong, Yoshi, la Principessa Peach, Wario, Koopa e, naturalmente, Mario e Luigi. Tornano anche i personaggi baby.

Donkey Kong, in particolare la testa e il viso, sembra aver subito un piccolo restyling. Questo lo fa sembrare un po' più amichevole. Le sue braccia sono ora molto più larghe. Lo si può vedere nel seguente screenshot di un articolo su X:

Confronto tra Donkey Kong su Switch (a sinistra) e su Switch 2 (a destra)

Fonte: X/DiscussingFilm

Ovviamente, i personaggi hanno anche più animazioni. Si contorcono il viso e reagiscono alle asperità della strada.

I go-kart non si muovono in modo uniforme.

I go-kart non riservano grandi sorprese all'inizio: Su ogni kart c'è un pilota e, come al solito, c'è una vasta gamma di veicoli diversi. Ci sono anche nuovi modelli di kart, come la motoslitta di Rosalina. I kart più vecchi, come quello di Mario, sono stati rinnovati e presentano nuovi dettagli.

Altre osservazioni

Nel video non si vedono né monete da collezione né scatole di oggetti colorati. Tuttavia, è probabile che ci saranno degli oggetti, perché cosa sarebbe "Mario Kart" senza banane e carri armati rossi? C'è un'uscita in una piccola area di servizio ai margini della carreggiata. Lì si trova uno scintillante contenitore dorato di oggetti. L'estratto non mostra quale oggetto puoi raccogliere qui e a cosa serve. In base al colore e al fatto che c'è solo una scatola, si può ipotizzare che si tratti di un buff vantaggioso per cui vale la pena abbandonare il percorso principale per un breve periodo.

Un singolo oggetto misterioso si trova ai margini del percorso.

Fonte: Nintendo/YouTube

Ad eccezione dei numerosi urti dei kart, la gara è notevolmente meno caotica del solito in "Mario Kart" grazie alla mancanza di caselle con punti interrogativi, monete e oggetti e all'ambientazione. Naturalmente, c'è anche la possibilità che Nintendo non stia mostrando la solita modalità di gara, ma una modalità diversa.

Cosa resta invariato

Prima di entrare nella pista di sabbia, i personaggi saltano con i loro veicoli per entrare in modalità scivolo. Questo fa sì che si spruzzino scintille blu sul terreno e, più recentemente, che si sviluppino nuvole di fumo. Nei giochi precedenti, le scivolate abili venivano premiate con un piccolo aumento di velocità. Le scintille indicano che anche in questo caso sarà così. Di tanto in tanto ci sono campi di accelerazione sulla pista, che forniscono anch'essi una spinta

I toad possono essere visti nel video che registra l'azione per "Mario Kart TV". Questo suggerisce che potrai guardare, modificare e condividere i momenti salienti delle tue gare

Alcune ulteriori osservazioni sul nuovo gioco sono spiegate in questo video in lingua inglese.