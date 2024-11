Il nuovo gioco di sopravvivenza clona "Horizon" e offre un gameplay alla "Palworld".

Il gioco appena annunciato "Light of Motiram" si rifà spudoratamente al mondo dei giochi "Horizon". Tuttavia, invece di un'avventura basata sulla storia, il gioco sarà un gioco di sopravvivenza in cooperativa.

Lo studio Polaris Quest, che appartiene al gigante tecnologico cinese Tencent, ha annunciato "Light of Motiram", un gioco di sopravvivenza open-world, e ha rilasciato un trailer. Nel mondo dei videogiochi, copiare giochi di successo non è inusuale fino a un certo punto. L'unica domanda è quando si raggiunge la soglia dell'audacia. E "Light of Motiram" la oltrepassa a passi da gigante.

Dalle macchine giganti, alcune delle quali sono quasi delle repliche 1 a 1, al mondo apocalittico con bellissimi paesaggi e i vestiti colorati delle persone - "Light of Motiram" sembra una scopiazzatura dei giochi "Horizon" dello sviluppatore olandese Guerilla Games.

Anche la grafica della copertina assomiglia in modo sospetto a Horizon Zero Dawn.

Fonte: Guerilla Games, Polaris Quest

Puoi riprogrammare alcune macchine come in "Horizon" e usarle come cavalcature o come aiutanti in battaglia. Tuttavia, anche "Light of Motiram" prende spunto da un altro gioco.

Sopravvivenza e costruzione di basi alla "Palworld"

Il video di gameplay di 16 minuti mostra che "Light of Motiram" pone molta enfasi sull'espansione della tua base. Costruisci il tuo alloggio, cucina intorno a un fuoco, pianta un orto e usa le strutture di produzione per lavorare i materiali e creare oggetti.

Ecco il bello: puoi anche creare dei simpatici aiutanti meccanici che faranno il lavoro per te nella base. Al minuto 3:10, puoi vedere una specie di anatra meccanica che corre verso un giardino e sputa acqua sulle piante. Questo non solo è lo stesso principio di "Palworld", ma ha anche lo stesso aspetto. L'unica differenza è che si tratta di creature meccaniche. Nel video si vede anche un animale meccanico blu che saltella intorno alla base e aziona una pianta.

Nel video si vedono questi aiutanti craftabili.

Fonte: Polaris Quest

Questo significa che, a differenza di "Palworld", lo studio dovrebbe almeno evitare una causa per copyright da parte di Nintendo - perché "Palworld" ha a sua volta fatto ampio uso dei "Pokémon" di Nintendo utilizzando le teneri creature. "Light of Motiram" è quindi una sorta di "Horizon" visivo con il gameplay di "Palworld", compresa la modalità cooperativa.

Cos'altro si sa

Secondo la pagina Steam, "Light of Motiram" offre un mondo di gioco ampio e aperto con diversi biomi. Il gioco è ambientato nell'anno 2068 e sul sito ufficiale, che al momento è disponibile solo in cinese, si legge che un'IA ha distrutto la civiltà umana. Vesti i panni di un "pioniere di una tribù primitiva" e quindi inizi con l'equipaggiamento più semplice, che migliorerai con il progredire del gioco. Quando costruisci la base, devi tenere conto della statica degli edifici e puoi, ad esempio, essere schiacciato da un albero quando cade.

Nel video di gameplay, puoi leggere che l'intelligenza artificiale ha distrutto la civiltà umana.

Nel video di gameplay, puoi vedere il personaggio del gioco che fa esplodere barili esplosivi da lontano con un arco e una freccia per uccidere i nemici. Vengono utilizzate anche armi da mischia come lance e martelli. Le risorse possono essere estratte lungo il percorso e puoi planare nelle valli con un parapendio per tutta la durata della tua resistenza. Ci sono resti della civiltà umana perduta nel mondo, oltre a luoghi di macchine da scoprire.

"Light of Motiram" uscirà su PC e Playstation 5, oltre che su Android e iOS. Non è ancora stata annunciata una data.