Il nuovo chip da gioco di AMD arriverà il 7 novembre

AMD va avanti: almeno un processore con tecnologia X3D sarà rilasciato il 7 novembre. Tuttavia, il produttore non ha rivelato nulla di più della data di uscita. Tuttavia, le voci di corridoio si susseguono da settimane.

Con "X3D Reimagined" AMD pubblicizza i prossimi Ryzen 9000 X3D in una breve clip. A parte la data di uscita del 7 novembre e il fatto che i chip arriveranno per la piattaforma AM5 e supporteranno PCIe 5.0 e DDR5, il progettista del chip non rivela nulla. Non è quindi chiaro quali siano i processori in arrivo.

Quali chip potrebbero essere in arrivo?

Secondo il rilascio della pre-generazione X3D, AMD lancerà i Ryzen 9950X3D, 9900X3D e 9800X3D. Tuttavia, solo quest'ultimo sarà probabilmente rilasciato il 7 novembre. Le fughe di notizie delle ultime settimane hanno almeno accennato a questo modello. Tuttavia, AMD potrebbe presentare l'intera gamma e rilasciare i chip in più fasi. Oppure gli altri modelli saranno presentati solo al CES di gennaio.

Quali sono le specifiche ipotizzate?

Il Ryzen 7 9800X3D si suppone sia un processore a otto core con 16 thread. Secondo le indiscrezioni, la frequenza di clock di base è di 4,7 GHz. Si tratta di 900 MHz in più rispetto al modello 9700X non X3D, su cui probabilmente si basa il chip. Tuttavia, la frequenza di clock boost di 5,2 GHz sarebbe inferiore di 300 MHz. Tuttavia, questa frequenza di clock dovrebbe essere possibile su tutti gli otto core. La cache L3 ha 64 MB di 3D V-Cache per un totale di 96 MB. Anche il TDP dovrebbe essere più alto, pari a 120 watt invece di 65 watt.

Rispetto al suo predecessore, il Ryzen 7 7800X3D, il Ryzen 7 9800X3D raggiunge il 20 percento di punti in più nel single core in un punteggio Cinebench R23 trapelato. In Multi Core raggiunge addirittura il 28 percento in più. È difficile valutare cosa questo significhi in termini di giochi.

AMD si spinge in avanti

L'arrivo dei chip X3D della generazione Ryzen 9000 era certo come l'Amen in chiesa. Tuttavia, è passato poco tempo dall'uscita dei Ryzen 9000 e dall'annuncio rispetto alla generazione precedente. Ad agosto si parlava ancora di un annuncio al CES. A metà ottobre sono emerse voci secondo cui AMD avrebbe presentato le CPU il 25 ottobre, un giorno dopo il rilascio del nuovo Core Ultra 200K di Intel.

Il fatto che AMD stia andando avanti non è particolarmente sorprendente. Dopo tutto, la serie Ryzen 9000 sta vendendo male. I chip sono scesi di prezzo da quando sono stati rilasciati, anche nel nostro paese. Il 20 ottobre AMD ha anche modificato ufficialmente il prezzo di vendita consigliato. AMD deve fare qualcosa per competere con l'imminente Core Ultra 200K di Intel. Il gigante dei chip lo sta facendo riducendo il prezzo e annunciando allo stesso tempo i processori X3D, anche se non sarebbero necessari in termini di prestazioni: Intel stessa afferma che l'ammiraglia Core 285K è cinque percento più lenta nei giochi rispetto al 7800X3D. Probabilmente AMD vuole solo distinguersi ulteriormente in questo caso.