Il nuovo Atlas di Boston Dynamics è in grado di ballare la breakdance, strisciare e fare le capriole

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 20.3.2025

Meno di un anno fa, Boston Dynamics ha presentato un nuovo robot Atlas con motori elettrici. Nei primi video ha dimostrato un'agilità sovrumana. Ora è stato ulteriormente sviluppato e può persino girare una ruota.

Sette mesi fa, Boston Dynamics ha mandato in pensione il suo vecchio robot "Atlas HD" e ha presentato un nuovo robot. Il nuovo Atlas è dotato di azionamenti elettrici anziché di motori e tubi idraulici. Questo lo rende non solo più silenzioso, ma anche sovrumanamente manovrabile. A parte questo, nei video precedenti è stato mostrato soprattutto mentre svolgeva lavori di magazzino. In altre parole, lavori poco movimentati, come la raccolta, il trasporto e il riposizionamento di oggetti.

Tuttavia, questa situazione sta cambiando:

Nell'ultimo video, Atlas sembra sorprendentemente agile. Non lo si vede più solo camminare, ma anche correre, strisciare e rotolare. Certo, deve ancora esercitarsi a gattonare per terra. Ma i suoi intermezzi di breakdance sono incredibili. E quando alla fine fa una ruota, si sente un mormorio dal pubblico fuori dal palco. Forse questa è l'ultima mossa che ha imparato.

In confronto a ciò che Atlas farà nel prossimo futuro, i movimenti mostrati sembrano troppo magici. Il suo primo incarico al di fuori del laboratorio sarà presso Hyundai, il principale azionista e proprietario di maggioranza dell'azienda. Lì aiuterà nelle fabbriche di automobili. Ha già dimostrato a grandi linee come funzionerà in laboratorio.

Resta da vedere se in futuro svolgerà anche il suo lavoro in fabbrica indossando un costume da hot dog.

Immagine di copertina: Boston Dynamics

