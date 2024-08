Il motto "Less is more" non vale in questo caso: record mondiale di gioco con 444 console su un solo televisore

Quest'uomo ha molto da scegliere. Ibrahim Al-Nasser ha 444 console di gioco diverse collegate alla sua TV e tutte funzionano.

La sala giochi di Ibrahim Al-Nasser di Riyadh, in Arabia Saudita, sembra più un museo. Centinaia di console dell'intera storia dei videogiochi sono impilate quasi fino al soffitto su vari scaffali. Sono 444, come rivela Al-Nasser in un video che si può vedere sul sito web del "Guinness dei primati". E la particolarità è che tutte queste console sono funzionanti e collegate a un solo televisore. Questo fa di Al-Nasser il titolare del record mondiale per il maggior numero di console per videogiochi collegate a un televisore.

Sullo scaffale della mia TV ho sei console, dal NES alla PS2 fino allo Switch. Questo provoca sempre sguardi stupiti da parte dei visitatori. Ma solo la Switch è collegata, le altre sono dei fermacarte decorativi. Le console mi ricordano i vecchi tempi, ma non mi verrebbe mai in mente di usarle di nuovo.

Con la sua enorme collezione di console, Al-Nasser ovviamente vede le cose in modo diverso. Ma una TV ha solo un numero limitato di ingressi e collegare diverse console è scomodo. Per questo motivo ha iniziato a lavorare a un sistema che gli permettesse di utilizzare diverse console su un unico televisore grazie a interruttori e convertitori. Gli interruttori permettono di passare da una sorgente all'altra senza dover ricollegare i cavi.

Questo si è trasformato in un progetto: non solo alcune console dovevano essere pronte a funzionare sulla TV in qualsiasi momento, ma tutte. Il suo obiettivo: diventare il detentore del record del maggior numero di console collegate a una TV. Il suo record è stato ufficialmente stabilito nel marzo 2024.

Multipli fusi che reggono i numerosi controller di gioco.

Fonte: Guinness World Records

Buona pianificazione e tanti interruttori

Mentre le nuove console sono collegate alla TV tramite HDMI, le vecchie console richiedevano interfacce completamente diverse. La sua collezione comprende anche una Magnavox Odyssey del 1972, considerata la prima console ad essere collegata a una TV. Era collegata alla TV tramite il cavo dell'antenna. Alcuni televisori moderni non dispongono più degli ingressi necessari per alcune vecchie console. Sono quindi necessari dei convertitori per convertire il segnale.

Al-Nasser mostra qui uno switch con 16 connessioni HDMI.

Fonte: Guinness World Records

Sono in uso più di dodici interruttori HDMI e più di 30 interruttori RCA. Per non perdere il conto, Al-Nasser tiene una lista che gli mostra quale slot su quale switch è assegnato a quale console. Nel video, l'appassionato di giochi dimostra l'avvio di diverse vecchie console come Playstation 1, Super Nintendo e Neo Geo.

Ho usato tutti gli strumenti in commercio per organizzare i cavi Ibrahim Al-Nasser

Per installare le console è necessaria una pianificazione speciale. Al-Nasser ha classificato le console in base alla loro interfaccia e alle loro dimensioni e poi ne ha pianificato l'installazione. Al-Nasser sottolinea che la gestione dei molti metri di cavo è un'altra sfida. Per lui è importante che sia visibile il minor numero possibile di cavi. Ha utilizzato tutte le opzioni disponibili sul mercato per raggiungere questo obiettivo. Purtroppo il video non offre uno sguardo dietro le quinte della sua gestione dei cavi.

Una sala giochi come un museo

Oltre alle console TV, la stanza contiene anche macchine arcade e palmari che non richiedono una TV. Mettere tutte queste console in una sola stanza richiede sicuramente una certa conoscenza di "Tetris".

"Per sempre" la sua console preferita è il Sega Mega Drive (conosciuto come Sega Genesis in Nord America) del 1989, che dimostra con un bacio sulla parte superiore della console. Il gioco più famoso di questa console era "Sonic the Hedgehog".

Al-Nasser è particolarmente affezionato al Sega Mega Drive.

Fonte: Guinness World Records

Alla fine del video, Al-Nasser sottolinea che la creazione del suo impero retrò gli ha richiesto molto tempo. Tuttavia, è molto contento che il risultato sia stato riconosciuto come un record mondiale.