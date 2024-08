Il Motorola Edge 50 Neo con un'assistenza prolungata e un prezzo conveniente

Motorola presenta Edge 50 Neo, uno smartphone di fascia media della serie Edge. Il dispositivo si distingue per le sue dimensioni maneggevoli, la buona fotocamera e i cinque anni di supporto.

Il Motorola Edge 50 Neo si distingue per i colori vivaci come il rosso e il blu. Con questo smartphone, Motorola offre un dispositivo resistente e dalle prestazioni elevate, ma a un prezzo accessibile.

Il Motorola Edge 50 Neo visto di fronte.

Fonte: Michelle Brändle

Design e visualizzazione: visibile da lontano

Il design del dispositivo è semplice. Motorola ha migliorato le custodie per qualche tempo collaborando con Pantone. Pantone è noto per il suo sistema di colori standardizzati, soprattutto nel settore della grafica. Il Motorola Edge 50 Neo è disponibile in una tavolozza di colori certificata Pantone composta da Poinciana (rosso), Grisaille (grigio), Lattè (beige) e Nautical Blue (blu).

Quello che dovrebbe piacere a molti è il design.

Quello che dovrebbe piacere a molti sono le dimensioni: Motorola punta su un display da 6,4 pollici per questo dispositivo. Il produttore vuole offrire uno smartphone più maneggevole di altri. Nel complesso, l'Edge 50 Neo misura 15,4 × 7,1 × 0,8 cm e pesa 171 g.

L'Edge 50 Neo è più maneggevole di molti telefoni attuali.

Fonte: Michelle Brändle

Motorola ha adattato la forma alla tendenza attuale e offre un display pOLED piatto anziché curvo. I colori del display sono brillanti e ricchi di contrasto. La frequenza di aggiornamento arriva a 120 hertz. La parte anteriore è protetta da [Corning Gorilla Glass 3] (https://www.corning.com/gorillaglass/worldwide/en/glass-types/gorilla-glass-3-with-ndr.html## =). Ora il produttore offre più generazioni resistenti ai graffi. Il retro è in plastica, Motorola lo chiama pelle vegana.

Hardware: un buon equilibrio

L'Edge 50 Neo è alimentato da un Mediatek Dimensity 7300. Si tratta di un chip di fascia media introdotto a metà del 2024. È dotato di otto o dodici gigabyte di RAM e 256 o 512 gigabyte di memoria interna. Puoi utilizzare il dispositivo con una NanoSIM e/o una eSIM.

Fotocamere integrate in modo decente.

Fonte: Michelle Brändle

Il Motorola Edge 50 Neo offre le seguenti quattro fotocamere:

Camera principale; 50 MP, f/1.8

Teleobiettivo: 10 MP, f/2.0, triplo zoom ottico

Ultra grandangolo: 13 MP, f/2.2

Camera frontale: 32 MP, f/2.4

Crea video fino a 4K e 30fps. Lo slow motion è possibile in qualità FHD fino a 240 FPS.

Una batteria da 4310 mAh alimenta il dispositivo. Non è particolarmente capiente, ma secondo Motorola dovrebbe essere sufficiente per un giorno. La batteria può essere ricaricata fino a 68 watt in circa un'ora. La ricarica wireless è possibile fino a 15 watt. Infine, il Motorola Edge 50 Neo ha ottenuto la certificazione IP68. In condizioni di laboratorio, è in grado di resistere alla pressione dell'acqua dolce fino a 1,5 metri di profondità.

Software: l'unico Edge 50 con cinque anni di supporto

Il Motorola Edge 50 Neo utilizza Android 14 con l'interfaccia utente Motorola. Un grande vantaggio è il supporto: Motorola promette cinque anni di aggiornamenti Android e di sicurezza. Questo lo rende l'unico smartphone della nuova serie Edge 50 con un servizio di aggiornamento così lungo - più del modello Pro testato.

Test del prodotto Motorola Edge 50 Pro alla prova: un compagno di viaggio elegante e resistente di Michelle Brändle

Inoltre, ci sono funzioni software supportate dall'intelligenza artificiale che vanno sotto il nome di "moto ai". Ad esempio, le immagini vengono elaborate automaticamente e lo zoom digitale 30x dovrebbe risultare migliore.

Prezzo e disponibilità

Il Motorola Edge 50 Neo è in vendita da oggi. Il prezzo parte da 499 franchi o 399 euro. Ciò significa che costa circa 100 franchi o euro in più rispetto al suo predecessore, il Motorola Edge 40 Neo, uscito lo scorso anno. Tuttavia, il prezzo è sceso abbastanza rapidamente. Quindi potrebbe valere la pena aspettare. Fornirò una recensione dettagliata in un secondo momento.