Il Mac Mini M4 è il desktop Apple più piccolo di sempre

Il piccolo dispositivo ha un nuovo involucro, porte USB-C sulla parte anteriore e almeno 16 GB di RAM. Nonostante questo, il prezzo base in Svizzera è ancora più basso del suo predecessore. Un nuovo chip Pro è disponibile come opzione.

Apple ha presentato il nuovo Mac Mini. Dopo 14 anni, il piccolo dispositivo è stato dotato di un nuovo design che sfrutta il ridotto ingombro e lo sviluppo a basso calore dei chip M. Il Mac Mini si presenta ora come un Mac Studio rimpicciolito. Le sue dimensioni di 5 × 12,7 × 12,7 cm lo rendono il Mac desktop più piccolo di sempre.

Il nuovo Mac Mini (a destra) a confronto con il vecchio modello (a sinistra).

Fonte: Apple

Chip più veloci e più RAM

All'interno c'è il noto chip M4 o il nuovo M4 Pro. A giudicare dalle specifiche, quest'ultimo fa un salto significativo in termini di prestazioni rispetto all'M3 Pro. Il numero massimo di core della CPU passa da 12 a 14, di cui 10 progettati per le prestazioni.

Il numero massimo di core della GPU passa da 18 a 20 e i singoli core dovrebbero essere più veloci grazie al nuovo processo produttivo (N3E). La larghezza di banda della memoria non è più di 150 GB/s, ma di 273 GB/s. Solo i benchmark mostreranno cosa significhi tutto ciò per il risultato finale. I confronti fatti da Apple con il vecchio Mac Mini M2 non sono molto significativi.

La CPU dell'M4 Pro fa un grande salto rispetto al suo predecessore: il numero di core per le prestazioni aumenta da 6 a 10.

Fonte: Apple

Come per il nuovo iMac, Apple raddoppia la quantità minima di memoria unificata (RAM) nell'M4 da 8 a 16 gigabyte, con un massimo di 32 gigabyte. L'M4 Pro offre una scelta tra 24 e 64 gigabyte. Questo rende il Mac Mini un computer molto potente. Una panoramica dei nuovi chip (tra cui la versione a 9 core dell'M4 nell'iPad Pro):

Sono stati fatti progressi anche nel numero di display supportati. Con M4, il Mac Mini supporta due display con risoluzione fino a 6K a 60 Hz e un altro con risoluzione 5K a 60 Hz. Con M4 Pro è possibile utilizzare un massimo di tre display 6K a 60 Hz. Se sono collegati solo due display, i chip supportano anche 8K a 60 Hz una volta e 4K a 240 Hz una volta.

Il Mac Mini supporta fino a tre monitor in tutte le configurazioni.

Fonte: Apple

In Svizzera a partire da 599 franchi

Il prezzo del modello base rimane lo stesso del suo predecessore, nonostante i 16 GB di RAM in più, ed è ancora più basso in Svizzera grazie al tasso di cambio. Il Mac Mini parte da 599 franchi o 699 euro. A differenza del nuovo iMac, anche la configurazione più economica include già l'M4 completo con CPU a 10 core e GPU a 10 core.

Il Mac Mini ha un prezzo più basso rispetto al precedente.

Chips più veloci, più RAM e più spazio di archiviazione aumentano il prezzo. L'M4 Pro (CPU a 12 core, GPU a 16 core), 24 GB di RAM e 512 GB di SSD costa 1399 franchi o 1649 euro. Se configuri il più potente M4 Pro (CPU a 14 core, GPU a 20 core), 64 GB di RAM e SSD da 1 TB, pagherai 2399 franchi svizzeri o 2799 euro.

Il nuovo alloggiamento è accompagnato anche da una nuova selezione di porte. Il Mac Mini ha ora cinque porte USB-C. Le due sulla parte anteriore supportano velocità fino a 10 Gb/s. Le tre posteriori della versione M4 sono compatibili con Thunderbolt 4 (40 Gb/s), mentre la versione M4 Pro supporta Thunderbolt 5 (120 Gb/s). Sono presenti anche un'uscita per le cuffie nella parte anteriore, HDMI 2.1, Gigabit o 10 Gigabit Ethernet e la connessione di alimentazione a due pin nella parte posteriore. L'alimentatore rimane interno. Non ci sono più porte USB-A.

Il Mac Mini dal davanti. Il lettore di schede SD probabilmente non ci sta più dentro.

Fonte: Apple

Il nuovo Mac Mini sarà disponibile dall'8 novembre. Non appena i prodotti saranno elencati, verranno aggiunti a questo articolo. Il computer più piccolo di Apple è il secondo di tre annunci di Mac - l'ultimo previsto per domani è nuovi MacBook Pro.