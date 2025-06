Novità e trend 4 5

Il lancio di maggior successo nella storia di Nintendo: Switch 2 infrange i record

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 11.6.2025

3,5 milioni di unità in quattro giorni: Nintendo registra un inizio storico: la Switch 2 sta vendendo più velocemente di qualsiasi altra sua console. È in grado di reggere il confronto con la PS4 e la PS5.

Nintendo ha raggiunto un lancio record con la Switch 2. La nuova console ha venduto oltre 3,5 milioni di unità in tutto il mondo in soli quattro giorni. Si tratta di un risultato migliore e più veloce di qualsiasi altro hardware dell'azienda. Nintendo lo ha annunciato in un comunicato.

Per un confronto: Il primo Nintendo Switch ha raggiunto circa 2,7 milioni di vendite nel suo primo mese di vita, nel marzo 2017. Già allora fu considerato un lancio di successo. Il successo è ancora più evidente se confrontato con quello della Wii U, che ha venduto solo 13,5 milioni di unità in tutta la sua vita.

La disponibilità come fattore di successo

Una delle ragioni principali del successo del lancio di Switch 2 è l'ampia disponibilità della console al momento del lancio. A differenza dei precedenti lanci di hardware, come la PlayStation 5 o la prima Switch, questa volta Nintendo è stata in grado di fornire scorte più ampie. L'azienda aveva annunciato fin dall'inizio che avrebbe aumentato la produzione per evitare colli di bottiglia.

Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, ha sottolineato in un'intervista che l'azienda sarebbe stata in grado di soddisfare la domanda negli USA «per tutta l'estate e fino al periodo natalizio».

Tuttavia, il lancio non è andato bene dappertutto. Molti rivenditori hanno segnalato un'elevata domanda il primo giorno e le scorte si sono rapidamente esaurite. Anche noi abbiamo registrato un breve periodo di Saldi. Tuttavia, la console è ora nuovamente disponibile.

Console Nuovo CHF 469.– Nintendo Switch 2 146

Uno sguardo alla concorrenza

Nintendo si confronta positivamente anche con la concorrenza. La PlayStation 4, a lungo considerata il punto di riferimento per il lancio di una console di successo, ha raggiunto circa 4,2 milioni di vendite nelle prime settimane del 2013. Tuttavia, questo risultato è stato ottenuto in un periodo più lungo di circa sei-sette settimane e con un lancio scaglionato in diverse regioni. Dopo circa due settimane, le vendite si sono attestate intorno a 2,1 milioni di unità.

La Playstation 5, uscita a novembre 2020, ha avuto un confronto diretto più difficile. Secondo Sony, ha spedito circa 3,4 milioni di unità nelle prime quattro settimane, anche se in condizioni di produzione più difficili a causa della pandemia COVID-19.

Le innovazioni tecniche si rivolgono a un pubblico più ampio

Lo Switch 2 offre un hardware più potente, controller Joy-Con migliorati e supporta per la prima volta l'output 4K in modalità TV: Il mio collega Domi è finora entusiasta. Ha scritto per te la guida definitiva al lancio di Switch 2, in cui troverai le domande e le risposte più importanti sulla nuova console Nintendo.

Gli obiettivi ambiziosi di Nintendo

Nintendo si è posta l'obiettivo di vendere 15 milioni di dispositivi in tutto il mondo entro la fine di marzo 2026. Secondo Bowser, la previsione si basa volutamente sul successo della prima generazione di Switch. Dopo il successo del lancio, questo obiettivo sembra raggiungibile, a patto che le catene di approvvigionamento rimangano stabili e la domanda continui. Nintendo prevede anche di vendere 4,5 milioni di unità dei vecchi modelli di Switch nello stesso periodo.

Immagine di copertina: agustin.photo / Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 4 persone piace questo articolo