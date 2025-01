Il lancio del primo razzo heavy-lift di Jeff Bezos, "New Glenn", è previsto per il 16 gennaio intorno alle 7 del mattino.

Sono giorni entusiasmanti per l'azienda spaziale Blue Origins di Jeff Bezos: il suo nuovo razzo "New Glenn" sta lanciando la sua prima missione cargo. Dovrà guadagnarsi i galloni di orbita terrestre media per futuri voli cargo per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

I miliardari e i loro razzi: Space X, l'azienda di Elon Musk, sta portando a termine con successo le missioni spaziali già da qualche tempo. Jeff Bezos, fondatore di Amazon, è ancora un po' indietro con la sua azienda Blue Origin, ma ora vuole seguire l'esempio con il razzo pesante "New Glenn". Con questa prima missione del razzo, chiamato NG-1, Blue Origin vuole assicurarsi l'approvazione per i futuri voli per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e quindi contratti lucrativi.

Il lancio di "New Glenn" era inizialmente previsto per il 10 gennaio, ma è stato poi rinviato più volte a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Ora ci sarà una nuova opportunità nella prima mattinata del 16 gennaio. Blue Origin ha annunciato su X che una finestra di lancio di tre ore si aprirà alle 6 del mattino UTC. In Europa centrale, ciò significa le 7 del mattino. Il "New Glenn" potrebbe decollare in queste tre ore, a patto che il tempo collabori e che non si verifichino problemi tecnici. Blue Origin fornirà informazioni su X. Un livestream sarà disponibile sul sito web dell'azienda e su YouTube.

Profilo della missione di NG-1

"New Glenn" è il secondo veicolo spaziale di Blue Origin ed è stato sviluppato per trasportare carichi particolarmente pesanti, soprattutto in vista di future missioni lunari. Blue Origin lavora al progetto del razzo dal 2012. Il suo scopo è quello di offrire un volume di carico utile significativamente più grande rispetto ad altri sistemi di razzi.

Il razzo verrà lanciato da Cape Canaveral in Florida. Dopo pochi minuti, il primo stadio del razzo, noto come booster principale, verrà separato. Come i booster di SpaceX, questo è riutilizzabile ed è destinato ad atterrare autonomamente su una piattaforma galleggiante nell'Atlantico. Il secondo stadio del razzo con il carico utile porterà la capsula cargo nell'orbita terrestre media. Lì, la capsula si aprirà per poter effettuare delle prove con il "Blue Ring Pathfinder". Si tratta di un prototipo sviluppato da Blue Origin per una futura piattaforma che sarà utilizzata per posizionare altri satelliti in orbita.

Blue Origin sta anche lavorando per rendere riutilizzabile il secondo stadio del razzo, che attualmente può essere utilizzato una sola volta. Questo potrebbe far risparmiare all'azienda molti soldi per i futuri lanci del razzo, dato che quasi tutto il motore potrebbe essere utilizzato per altre missioni.

Blue Origin diventa un concorrente di Space X

Bezos e Musk sono tra le persone più ricche del mondo ed entrambi hanno un debole per lo spazio. Bezos ha fondato Blue Origin nel 2000, Musk l'ha seguita due anni dopo con Space X - entrambi prima dei loro grandi successi commerciali con Amazon e Tesla. Space X è all'avanguardia: l'azienda ha portato con successo degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel 2020. Collabora con la NASA, l'ESA e altre agenzie spaziali.

Blue Origin ha completato il suo primo volo con equipaggio nel 2021 con il suo primo progetto di razzo, il New Shepard. A bordo del razzo c'erano lo stesso Jeff Bezos, suo fratello e due passeggeri paganti. Il volo nello spazio suborbitale è durato circa dieci minuti. Non c'era nessun pilota a bordo; la navicella è decollata, ha volato ed è atterrata in modo completamente automatico.

Finora nessun razzo di Blue Origins si è agganciato alla ISS e non sono stati effettuati voli cargo commerciali. Tuttavia, l'azienda vuole cambiare le cose con "New Glenn".

