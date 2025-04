Novità e trend 10 4

Il futuro di "StarCraft": Nexon si assicura la licenza da Blizzard

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 29.4.2025

L'RTS era ieri - o forse no? Nexon deciderà come sarà "StarCraft" in futuro. Allo stesso tempo, "Overwatch" si dirige verso gli smartphone. Due classici, due cantieri aperti.

L'editore sudcoreano Nexon si è assicurato i diritti per lo sviluppo di un nuovo gioco «StarCraft», secondo quanto riportato dal media economico sudcoreano Money Today Network (MTN). L'azienda si occuperà anche della pubblicazione regionale del prossimo «Overwatch Mobile» in Corea del Sud e Giappone. Questa decisione fa seguito a una gara d'appalto indetta da Blizzard Entertainment, alla quale hanno partecipato attivamente diverse importanti società coreane di giochi, tra cui NCSoft e Netmarble.

Sparatutto o RTS?

La domanda centrale che i fan e gli osservatori del settore si stanno ponendo è la seguente: Quale direzione prenderà il nuovo gioco «StarCraft»: sparatutto o classico gioco di strategia in tempo reale (RTS)? Blizzard ha deliberatamente lasciato aperto il genere previsto per il nuovo progetto nella gara d'appalto. Secondo MTN, le proposte degli offerenti spaziavano da spin-off e giochi simili a MOBA a platform per contenuti generati dagli utenti.

Anche se non ci sono dettagli ufficiali sulla gara d'appalto.

Anche se non si conoscono ancora dettagli ufficiali sul genere del nuovo gioco, rapporti precedenti suggeriscono che Blizzard sia interessata a uno sparatutto open-world nell'universo di «StarCraft». Nel settembre dello scorso anno, il giornalista di Bloomberg e insider del settore Jason Schreier ha commentato nel podcast di IGN «Unlocked» che un gioco di questo tipo potrebbe essere realizzato sotto la direzione di Dan Hay, l'ex «sviluppatore di Far Cry»

Penso: far rivivere i Terran, gli Zerg e i Protoss in un nuovo RTS.

Fonte: Blizzard

Dal mio punto di vista di fan, un RTS classico sarebbe la scelta più sensata. La serie «StarCraft» ha definito il genere come nessun altro gioco e ha raggiunto un'importanza culturale, soprattutto in Corea del Sud. Un nuovo titolo RTS moderno potrebbe rivitalizzare il marchio senza rinunciare alla sua identità. Uno sparatutto sarebbe sicuramente più accessibile per il mercato attuale e si rivolgerebbe a nuovi gruppi target, ma rischierebbe di perdere la base dei fan del franchise.

Nexon: un editore esperto ma controverso

L'accordo conferisce a Nexon ampi diritti di utilizzo dell'IP di «StarCraft» per lo sviluppo di nuovi giochi. In concreto, ciò significa che Nexon non solo può agire come implementatore tecnico, ma può anche contribuire a plasmare l'aspetto del marchio in futuro, dalla progettazione del gameplay alla monetizzazione e al marketing.

Questo apre potenzialmente nuovi percorsi creativi, ma anche decisioni motivate da ragioni economiche, ad esempio per quanto riguarda il dispositivo mobile, i modelli free-to-play o le microtransazioni cosmetiche. Nexon è solo un'azienda che si occupa di monetizzazione.

Nexon è uno dei publisher più grandi ed esperti in Asia, con titoli come «MapleStory», «Dungeon & Fighter», «Sudden Attack» o «KartRider». In Corea, l'azienda è profondamente radicata nella cultura del gioco. Tuttavia, Nexon è anche nota per la monetizzazione aggressiva e per la forte attenzione al mercato del free-to-play. I critici accusano l'azienda di aver spesso subordinato l'innovazione creativa agli interessi economici.

«Overwatch Mobile»: un nuovo gioco, non un semplice porting

Un secondo aspetto dell'accordo riguarda «Overwatch Mobile». Nexon si è assicurata i diritti di distribuzione per la Corea del Sud e il Giappone. Secondo MTN, non si tratta esplicitamente di un porting diretto di «Overwatch 2» su dispositivi mobili. Piuttosto, si parla internamente di un progetto indipendente, che a volte viene indicato come «Overwatch 3»: un'indicazione che potrebbe trattarsi di un nuovo sviluppo in termini di concetto e gameplay.

A livello interno, si dice che Overwatch Mobile sia un progetto indipendente e non un semplice porting.

Fonte: Blizzard

Secondo quanto riportato dall'industria, si ipotizza che «Overwatch Mobile» potrebbe essere rilasciato come gioco standalone in formato MOBA - con controlli ottimizzati per il touch, tempi di partita brevi e meccaniche degli eroi che ricordano «League of Legends: Wild Rift».

Cosa vorresti vedere per il nuovo «StarCraft»: un ritorno alle sue radici di classico RTS o un'interpretazione completamente nuova, come uno sparatutto o un'esperienza open-world? Fammelo sapere nei commenti.

Immagine di copertina: Blizzard

