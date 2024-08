Il controllo del volume dell'iPhone non funziona più con Spotify Connect

Puoi controllare il volume di Spotify sugli altoparlanti tramite un pulsante solo se trasmetti la musica in streaming tramite AirPlay. Secondo Spotify, ciò è dovuto a un'interfaccia che Apple non supporta più.

Se utilizzi Spotify Connect su un iPhone, non puoi più modificare il volume utilizzando i pulsanti fisici. Secondo Spotify, Apple non mantiene più l'interfaccia necessaria a questo scopo. Dovrai invece aprire nuovamente l'app e spostare il cursore digitale. "Stiamo lavorando insieme a una soluzione", scrive il fornitore di servizi di streaming sulla sua pagina di supporto. Anche Sonos ha risposto con un messaggio di conferma. Sonos, inoltre, da mesi non supporta il controllo del volume nella sua app per iPhone. Il motivo è dovuto a problemi di stabilità. Con Apple Music, il volume può essere controllato senza problemi durante lo streaming su HomePod o AppleTV.

Ora devi aprire l'app per cambiare il volume tramite Spotify Connect.

Fonte: Spotify

La restrizione per Spotify si applica solo se un dispositivo esterno - ad esempio un altoparlante Sonos - trasmette direttamente la musica e lo smartphone funge solo da centro di controllo. Se trasferisci Spotify a un altoparlante esterno tramite AirPlay, il controllo del volume funziona ancora tramite i pulsanti. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che la connessione AirPlay è meno stabile di Spotify Connect.

C'è una disputa di lunga data tra Spotify e Apple. Il fornitore di servizi di streaming sta combattendo contro la tassa sull'App Store di Apple. Questa tassa è dovuta per tutti gli abbonamenti sottoscritti tramite l'applicazione per iPhone. Spotify vuole invece reindirizzare gli utenti al proprio sito web per evitare l'imposta. Almeno nell'UE, ci sono segnali di successo per il servizio di streaming.