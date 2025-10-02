Il controller del N64 diventa una console portatile grazie al modding

Novità e trend
Edge 60 Neo e Moto G06 Power: Motorola presenta i suoi nuovi smartphone
di Jan Johannsen
Un controller N64 ha avuto una seconda vita: Un modder l'ha riprogettato in modo da far funzionare un Game Boy Micro perfettamente funzionante.
Per la maggior parte delle persone, il controller del Nintendo 64 è una reliquia dei tempi passati. Con il modder «MaSaKee», invece, non prende polvere in un cassetto, ma diventa una console portatile: Ha costruito un Game Boy Micro nell'alloggiamento del controller: display, batteria e slot per le cartucce inclusi. Quello che sembra uno scherzo si rivela un progetto di conversione incredibilmente ben congegnato.
Dall'esterno, il dispositivo sembra a prima vista un classico controller per N64: design a tridente, pad direzionale a sinistra, pulsanti A e B a destra, pulsanti C gialli e lo stick analogico centrale. Una novità è il display incassato nella parte superiore centrale dell'alloggiamento. Sostituisce l'area che rimaneva inutilizzata nell'originale, mentre tutti i comandi rimangono al loro posto e sono stati adattati alle funzioni del Game Boy Micro.
I pulsanti C sono utilizzati per controllare il volume e la luminosità, mentre il pulsante Z sul retro funge da pulsante di selezione. Il pulsante di avvio si trova ancora al centro sotto il display, mentre gli altri pulsanti funzionano come sul Micro. «MaSaKee» ha integrato i componenti nel controller in modo tale che il dispositivo possa essere utilizzato senza cavi esterni o moduli aggiuntivi.
Il retro mostra quanto «MaSaKee» abbia lavorato a fondo: Il precedente scomparto di espansione ora ospita i moduli del Game Boy Advance. Accanto c'è un interruttore di accensione e una presa USB-C per la ricarica. Grazie al jack per le cuffie e agli altoparlanti integrati, il controller può essere utilizzato come console portatile indipendente.
Se si guarda all'interno dell'alloggiamento aperto si scopre che non c'è alcuna emulazione. Il circuito stampato del Game Boy Micro si trova all'interno, insieme alla batteria e alle schede aggiuntive, e i pulsanti del controller sono collegati direttamente all'elettronica. Nonostante lo spazio limitato, la conversione sembra realizzata con cura e robustezza.
I miei interessi sono vari, mi piace semplicemente godermi la vita. Sono sempre alla ricerca di notizie su freccette, giochi, film e serie.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti
Novità e trend
di Jan Johannsen
Novità e trend
di Kevin Hofer
Test del prodotto
di Domagoj Belancic