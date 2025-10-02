Il controller del N64 diventa una console portatile grazie al modding

Novità e trend 10 2

Un controller N64 ha avuto una seconda vita: Un modder l'ha riprogettato in modo da far funzionare un Game Boy Micro perfettamente funzionante.

Per la maggior parte delle persone, il controller del Nintendo 64 è una reliquia dei tempi passati. Con il modder «MaSaKee», invece, non prende polvere in un cassetto, ma diventa una console portatile: Ha costruito un Game Boy Micro nell'alloggiamento del controller: display, batteria e slot per le cartucce inclusi. Quello che sembra uno scherzo si rivela un progetto di conversione incredibilmente ben congegnato.

Un classico ripensato: un controller N64 diventa una console portatile grazie al modding.

Fonte: MaSaKee

Un controller diventa una console

Dall'esterno, il dispositivo sembra a prima vista un classico controller per N64: design a tridente, pad direzionale a sinistra, pulsanti A e B a destra, pulsanti C gialli e lo stick analogico centrale. Una novità è il display incassato nella parte superiore centrale dell'alloggiamento. Sostituisce l'area che rimaneva inutilizzata nell'originale, mentre tutti i comandi rimangono al loro posto e sono stati adattati alle funzioni del Game Boy Micro.

Tutti i pulsanti sono stati mantenuti, ma hanno assunto le nuove funzioni del Game Boy Micro.

Fonte: MaSaKee

I pulsanti C sono utilizzati per controllare il volume e la luminosità, mentre il pulsante Z sul retro funge da pulsante di selezione. Il pulsante di avvio si trova ancora al centro sotto il display, mentre gli altri pulsanti funzionano come sul Micro. «MaSaKee» ha integrato i componenti nel controller in modo tale che il dispositivo possa essere utilizzato senza cavi esterni o moduli aggiuntivi.

Slot per cartucce e USB-C

Il retro mostra quanto «MaSaKee» abbia lavorato a fondo: Il precedente scomparto di espansione ora ospita i moduli del Game Boy Advance. Accanto c'è un interruttore di accensione e una presa USB-C per la ricarica. Grazie al jack per le cuffie e agli altoparlanti integrati, il controller può essere utilizzato come console portatile indipendente.

I moduli di Game Boy Advance possono essere inseriti nella parte posteriore e ricaricati tramite USB-C.

Fonte: MaSaKee

Se si guarda all'interno dell'alloggiamento aperto si scopre che non c'è alcuna emulazione. Il circuito stampato del Game Boy Micro si trova all'interno, insieme alla batteria e alle schede aggiuntive, e i pulsanti del controller sono collegati direttamente all'elettronica. Nonostante lo spazio limitato, la conversione sembra realizzata con cura e robustezza.

L'elettronica completa del Game Boy Micro è all'interno.

Fonte: MaSaKee

Immagine di copertina: MaSaKee

