Il Consiglio federale vuole armonizzare la Svizzera con l'UE sui social media

La Legge sui Servizi Digitali (DSA) dell'Unione Europea impone una serie di obblighi alle piattaforme online nella gestione dei contenuti. Il Consiglio Federale vorrebbe ora adattare le leggi svizzere alla DSA in alcune aree.

Nell'Unione Europea si applica il Digital Services Act (DSA). Si tratta di un pacchetto di misure che regolamenta le piattaforme online particolarmente grandi. Ad esempio, Facebook, Instagram, TikTok e X. Principio: ciò che è illegale offline deve essere illegale anche online. Ad esempio, a queste piattaforme non è permesso fare pubblicità sleale e devono intervenire contro i discorsi d'odio o le Ultime notizie sui loro network.

L'inchiesta parlamentare evidenzia un ritardo

Tuttavia, questi requisiti non si applicano alla Svizzera. Per questo motivo, il consigliere nazionale Jean Tschopp (SP/VD) ha presentato un'interpellanza. Egli vuole sapere dal Consiglio federale se, come e quando intende agire contro i rischi di modelli oscuri, disinformazione e mancanza di protezione dei dati.

Cosa sono i dark pattern? I dark pattern sono una forma di elemento o design ingannevole di un'interfaccia utente che si trova principalmente su siti web e app. Questi dark pattern hanno lo scopo di persuadere gli utenti ad agire contro i loro interessi. Ad esempio, a sottoscrivere un abbonamento o ad acquistare un prodotto di cui non hanno realmente bisogno. Gli sviluppatori lo fanno con avvisi ingannevoli come "Restano solo tre prodotti", oppure con grandi " colorati.Sì", mentre nasconde i pulsanti "No". Questo ha un effetto sulla capacità umana di prendere decisioni.

Nella sua interpellanza sottolinea che il DSA è già in vigore da febbraio 2024, mentre è "improbabile che il regolamento entri in vigore in Svizzera prima del 2027".

Jean Tschopp (SP/VD) vuole sapere cosa sta progettando il Consiglio federale.

Fonte: Parliament.ch

La lentezza del Consiglio federale è probabilmente una delle ragioni di questa interpellanza. Già nell'aprile 2023 c'erano

una mozione di Jon Pult (SP/GR) in cui si chiedeva un significativo adeguamento della DSA. Il Consiglio federale ha sottolineato che è già in corso di elaborazione una bozza di consultazione sulla regolamentazione delle piattaforme online. Questa avrebbe dovuto essere disponibile nel marzo 2024. Tuttavia, questa data è stata posticipata all'autunno 2024.

Il Consiglio Federale prevede una legge di regolamentazione e possibili sanzioni

Nella sua risposta all'interpellanza in corso, il Consiglio Federale afferma che "si sta adoperando per regolamentare le grandi piattaforme di comunicazione (...) le cui disposizioni si basano, se del caso, sulle norme della Legge sui Servizi Digitali (DSA)".

Le piattaforme devono moderare i contenuti e prevedere eventuali sanzioni.

Le piattaforme devono moderare i contenuti e offrire misure concrete per il rispetto dell'obbligo di diligenza. Devono offrire agli utenti una semplice procedura di segnalazione nel caso in cui si imbattano in contenuti che potrebbero essere illegali. Inoltre, le piattaforme in Svizzera dovrebbero essere sottoposte a supervisione e ritenute responsabili in caso di violazioni legali. Dovrebbero essere introdotte anche delle sanzioni per Facebook e Co. nel caso in cui non rispettino le normative, come ad esempio delle multe.

L'abuso di mercato, tuttavia, non può essere considerato come un'attività di marketing.

L'abuso di mercato, tuttavia, non è un problema: in questo caso esiste una legge antitrust, che offre la possibilità di combatterlo. Anche la regolamentazione dell'intelligenza artificiale non è inclusa. Il Consiglio Federale ha già rilasciato un mandato separato al DATEC e al DFAE per questo.

La bozza di consultazione è attualmente in fase di elaborazione da parte del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e dovrebbe essere presentata al Consiglio federale in autunno.