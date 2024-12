Il Consiglio federale definisce il funzionamento tecnico dell'Id-e.

La prova d'identità elettronica dovrebbe essere disponibile in Svizzera entro il 2026. Il Consiglio Federale ha ora deciso quale tecnologia sarà utilizzata a tal fine. È stata inoltre definita una tabella di marcia aggiornata per l'implementazione.

Il 6 dicembre il Consiglio Federale si è riunito per discutere l'argomento dell'Id-e. La leadership del Paese ha stabilito quali tecnologie utilizzare. Questo riguarda sia l'Id-e in sé che l'infrastruttura di fiducia su cui si basa. Allo stesso tempo, però, gli autori sottolineano che è necessario e previsto un continuo sviluppo. Questo sarebbe utile per la sicurezza e l'interoperabilità.

Gestire i dati da soli

Come puoi vedere nella pagina Github corrispondente, il governo federale si affida al cosiddetto formato di credenziali SD-JWT (Selective Disclosure Json Web Token) per l'implementazione. Questo dovrebbe permetterti di decidere da solo quali dati vengono divulgati quando utilizzi l'Id-e e quali no.

L'algoritmo di firma digitale a curva ellittica (ECDSA) viene utilizzato per garantire che l'accesso e l'utilizzo del portafoglio e dell'Id-e siano autentici e intenzionali. Si tratta di un algoritmo di firma digitale basato sulla matematica delle curve ellittiche. Consente di firmare (in privato) e verificare (in pubblico) la transazione digitale con una coppia di chiavi matematicamente correlate. In questo modo si crea una firma digitale che può essere controllata in modo sicuro da terzi per verificarne l'autenticità. Puoi trovare i dettagli esatti della tecnologia sulla pagina GitHub corrispondente.

Id-e da introdurre nel 2026

Il Consiglio federale prevede di introdurre l'Id-e nel 2026. La carta d'identità digitale rilasciata dal governo federale e l'infrastruttura che la circonda dovrebbero garantire la protezione della privacy, ma essere comunque utilizzabili a livello internazionale.

Secondo il DFGP, per prima cosa verrà messa in funzione un'infrastruttura altamente sicura. In un secondo momento, si terrà conto dei "requisiti ancora più elevati per la protezione della privacy". Non c'è abbastanza tempo per fare entrambe le cose contemporaneamente. Questo è stato annunciato dal FDJP in un comunicato stampa.

L'attenzione si concentra anche sulla "non collegabilità" dell'uso dell'Id-e al suo proprietario. In altre parole, non dovrebbe essere più possibile risalire a chi ha utilizzato la propria Id-e e come. Sono stati messi a disposizione fondi di ricerca per un totale di un milione di franchi svizzeri per le precauzioni aggiuntive in materia di protezione dei dati. Nella sua comunicazione, il governo federale incoraggia anche le "parti interessate" a "partecipare allo sviluppo di una soluzione".

Il portafoglio si chiama "SWIYU"

L'infrastruttura fiduciaria che verrà creata per il funzionamento dell'Id-e si chiama "SWIYU". Il nome del portafoglio è composto dagli elementi SW (Svizzera), I (io, identità, innovazione) e YU (tu e l'unità).

La Confederazione ha riassunto il nome di "SWIYU".

