IFA 2024: Devolo presenta i prodotti di rete e i router 5G

All'IFA, Devolo presenterà un'intera gamma di nuovi dispositivi, tra cui spine powerline con WiFi 6, oltre ad aver aperto nuove strade con il suo primo router 5G.

Devolo festeggia un piccolo ritorno all'IFA 2024 di Berlino. Dopo un periodo difficile - Devolo ha dovuto dichiarare bancarotta per ben due volte - le cose stanno apparentemente migliorando per la storica azienda tedesca. L'azienda di Aquisgrana presenterà sei nuovi dispositivi giusto in tempo per la fiera. L'azienda si sta anche avventurando in un nuovo territorio con un router 5G.

Internet per la casa delle vacanze

Il WiFi 6 Router 3600 5G LTE è il debutto di Devolo nel settore dei router. Se hai una casa per le vacanze o alloggi in un AirBnB senza connessione internet, puoi comunque utilizzarlo per accedere a internet veloce, senza scaricare la batteria dello smartphone con ore di sessioni hotspot.

Il WiFi 6 Router 3600 5G LTE può essere utilizzato con una scheda SIM.

Fonte: Devolo

Il router supporta la rete 3G/4G/5G e dispone di una porta SIM. Puoi quindi ordinare al tuo provider una SIM dati o una seconda scheda SIM per il tuo abbonamento regolare e utilizzarla per navigare. Per collegare il tuo dispositivo al router, puoi utilizzare il Wi-Fi - il router supporta lo standard Wi-Fi 6 - o una porta LAN. Devolo ne ha installate due, una da 2,5 Gbit/s e una da 1 Gbit/s. La velocità massima di navigazione tramite il WiFi 6 è di 3600 Mbit/s.

Il router WiFi 6 supporta lo standard Wi-Fi 6.

Il WiFi 6 Router 3600 5G LTE sarà commercializzato alla fine dell'anno e costerà 399 euro. Il prezzo svizzero non è ancora noto, ma non dovrebbe differire molto da quello in euro.

Quando l'appartamento è troppo angolato: nuova ammiraglia Powerline

Devolo lancia anche un nuovo modello powerline: il Magic 2 WiFi 6 next. Il dispositivo si collega alla presa di corrente. Questo distribuisce il segnale internet alle controparti in altre prese attraverso la rete elettrica. La velocità massima è di 2,4 Gbit/s. Oltre al WiFi, sono presenti anche due porte LAN (RJ45), ognuna con una velocità massima di un Gbit/s.

Con gli adattatori powerline, il segnale viene inoltrato attraverso la presa.

Fonte: Devolo

Il Devolo Magic 2 WiFi 6 sarà disponibile alla fine dell'anno. Potrai scegliere tra un adattatore singolo (189,90 euro), uno starter kit con due dispositivi (249,90 euro) e un kit multi-room con tre adattatori (429,90 euro). Anche in questo caso, i prezzi svizzeri non sono ancora stati definiti.