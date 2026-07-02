Novità e trend 24 9

Id-e: il governo federale rinvia l'introduzione a causa delle misure di sicurezza

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 2.7.2026

A causa di ulteriori lavori di sicurezza, la Confederazione rinvia l’avvio dell’infrastruttura di fiducia al 2027. Non si sa ancora quando sarà disponibile l’Id-e.

Chi sperava nell’introduzione dell’Id-e statale entro la fine dell’anno rimarrà deluso. Il governo federale rinvia il lancio dell’Id-e. Anziché nella seconda metà del 2026, come previsto finora, l’infrastruttura di fiducia necessaria dovrebbe essere pronta, secondo le previsioni, nella prima metà del 2027. Non è ancora chiaro quando sarà disponibile l’Id-e stessa.

Come motivo, l’Ufficio federale di giustizia « cita ulteriori lavori relativi alla protezione degli utenti». I nuovi sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale avrebbero modificato i requisiti per un’identità elettronica sicura. Per questo la Confederazione dà la priorità alla sicurezza rispetto al calendario originariamente previsto.

Protezione da deepfake e malware

Secondo quanto riferito dalla Confederazione, si intende migliorare soprattutto il processo di emissione digitale e i meccanismi di sicurezza. Ciò include ulteriori misure tecniche contro il malware sui dispositivi degli utenti. Allo stesso tempo, la Confederazione sta lavorando per riconoscere i deepfake in modo più affidabile e impedire verifiche di identità abusive.

Questi lavori richiedono più tempo di quanto previsto inizialmente. Il governo federale non indica una data precisa per l’introduzione dell’Id-e. Solo quando i lavori in corso saranno in gran parte completati verrà pubblicato un nuovo calendario.

L’infrastruttura dovrebbe essere pronta all’inizio del 2027

Anche se l’introduzione dell’Id-e vera e propria subirà un ritardo, la Confederazione intende rendere operativa la base tecnica come previsto. La cosiddetta infrastruttura di fiducia dovrebbe entrare in funzione presumibilmente nel primo semestre del 2027. Contemporaneamente, la legge sull’Id-e entrerà parzialmente in vigore.

Questa infrastruttura costituisce la base per diversi certificati digitali. Le autorità e le organizzazioni private possono utilizzarla per rilasciare documenti elettronici. Tra questi figurano, ad esempio, le patenti di guida digitali o i permessi di guida provvisori. In futuro, anche le attestazioni di residenza o le tessere associative potranno essere fornite in formato digitale tramite questa infrastruttura.

Immagine di copertina: admin.ch

Mi piace questo articolo! A 24 persone piace questo articolo







