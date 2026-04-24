Novità e trend 3 1

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 25.4.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 18.04. al 25.04.).

Da sinistra a destra nell'Immagine di copertina: «Dragonball Xenoverse 3», «Assassin's Creed Black Flag: Resynced», «Diablo IV: Lord of Hatred».

Divertiti a sfogliare e a fare la lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati annunciati di recente

«Dragonball Xenoverse 3» - l'ultima opera di Akira Toriyama

Gli appassionati dei giochi «Xenoverse» hanno dovuto aspettare più di dieci anni, ma ora è finalmente arrivato il momento: Bandai Namco ha annunciato un nuovo spin-off, «Xenoverse 3». Questo era già stato anticipato all'inizio dell'anno con l'inquietante video di«Age 1000».

La terza parte della saga RPG è ambientata in una nuova città, West City. In questa metropoli futuristica, combatti al fianco della «Great Saiyan Squad». Nel trailer si vede brevemente anche Piccolo. Il titolo è agrodolce per i fan: si tratta dell'ultima opera a cui ha lavorato il compianto Akira Toriyama. Si dice che il titolo conterrà nuovi personaggi e ambientazioni scritti dal leggendario creatore di «Dragon Ball»

Novità e trend Il creatore di "Dragon Ball" Akira Toriyama è morto di Kevin Hofer

Ma aspetta, non è tutto. «Xenoverse 3» è stato annunciato durante il «Dragon Ball Games Battle Hour 2026» Puoi trovare altre notizie dal mondo dei giochi di «Dragon Ball» qui sotto.

Data: 2027

Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, PC

«Assassin's Creed Black Flag Resynced» - avventura piratesca reimmaginata

Si vociferava da tempo, ora è ufficiale. «Assassin's Creed Black Flag» (2013) torna come remake completamente nuovo con l'aggiunta del nome «Resynced». Oltre a una grafica migliorata, il gioco presenta un sistema di combattimento rivisto, elementi stealth e parkour migliorati, battaglie navali più approfondite e nuovi contenuti della storia. E, non preoccuparti, il gioco rimarrà fedele all'originale e non diventerà un RPG gonfiato come gli ultimi giochi di «Assassin's Creed».

Ubisoft ha rilasciato cinque video per il gioco. Il primo è uno showcase di mezz'ora che illustra nel dettaglio le nuove caratteristiche:

Non hai tempo? Puoi vedere tutte le informazioni più importanti riassunte nel trailer riassuntivo:

Il World Premiere Trailer «» è ancora più nitido :

Ovviamente, Ubisoft rilascerà anche una chic Collector's Edition. Puoi vedere cosa contiene qui:

Infine, c'è un'anteprima di una nuova cutscene. Questa funge da introduzione a una missione completamente nuova in cui inseguirai il tesoro di Barbanera:

Data: 9 luglio

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Corsair Cove» - crea il tuo paradiso dei pirati

Vuoi più pirateschi? Puoi averli, yaaarrrrrr! In «Corsair Cove» costruisci la tua baia dei pirati. Costruisci case, navi e fabbriche per soddisfare la tua banda di pirati ubriachi. Ma attenzione: i pirati ostili vogliono rubare il tuo paradiso piratesco. Ciò che mi piace particolarmente del trailer sono i folli layout delle isole. Gli insediamenti dei pirati non si estendono su aree piatte, ma si estendono verso l'alto. I ponti sospesi e le torri di osservazione ad altezze vertiginose sembrano tutt'altro che sicuri.

Data: 2026

Rilasciato per: PC

«Wall World Strategy» - questo è il senso del muro!

In questo gioco di strategia in tempo reale, costruisci e comanda una colonia aliena. Il colpo di scena: la colonia è costruita su un muro verticale. La verticalità non è solo un espediente visivo, ma ha anche un effetto sul gameplay.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Tokyo Wave Rush» - funky

Ti ricordi i giochi «Wave Race» di Nintendo? «Tokyo Wave Rush» sembra eine Kopie un successore spirituale della leggendaria serie di giochi di corse in acqua. Visivamente, il trailer è un'arma a doppio taglio. L'acqua? Super bella. Gli ambienti? Oh, bene. Ma la colonna sonora funky compensa tutto.

Data: ???

Rilasciato per: PC

Aggiornamento dei trailer dei giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati svelati e riceveranno nuovi trailer che offriranno approfondimenti sul gameplay e sulla trama

«Splatoon Raiders» - Singleplayer Splat

Lo sparatutto multiplayer di Nintendo «Splatoon» torna come avventura per giocatore singolo. Alla ricerca di un tesoro, esplora un'isola piena di creature marine aggressive. Il nucleo del gioco - sparare ai nemici con la vernice e nuotare nella vernice - rimane intatto. Con il nuovo trailer, Nintendo rivela per la prima volta anche una data di uscita. È arrivato il momento dell'estate.

Data: 23 luglio

Rilasciato per: Switch 2

«Tropico 7» - per aspiranti dittatori

Il nuovo trailer di «Tropico 7» mostra per la prima volta il gameplay. E assomiglia decisamente a «Tropico». Una grande novità: puoi personalizzare il terreno a tuo piacimento. Spiana le montagne, costruisci montagne, crea specchi d'acqua. Con il potere di El Presidente, tutto è possibile.

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«007 First Light» - sequenza del titolo

Lana del Rey canta la title track del nuovo gioco di James Bond. Nel video puoi vedere la sequenza del titolo del gioco. Molto, molto bella!

Data: 27 maggio

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC, successivamente anche per Switch 2

«Drawquarium» - un acquario per il tuo desktop

Un fiume di e-mail nella tua casella di posta, fogli di calcolo Excel, chiamate di team, scadenze. Il trailer di «Drawquarium» inizia come un film dell'orrore. Ma poi tutto migliora. Con «Drawquarium» puoi fare un respiro profondo e dimenticare lo stress della vita lavorativa quotidiana. Il gioco è un acquario virtuale che funziona come sfondo live sul tuo desktop. Puoi disegnare tu stesso i pesci e dar loro nomi divertenti come «Keanu Reef». Un trailer fantastico con un finale sorprendentemente emozionante.

Data: ???

Rilasciato per: PC

Trailers per giochi già usciti

Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni

«Dragon Ball Xenoverse 2» - non è ancora finita

Prima che «Xenoverse 3» venga rilasciato l'anno prossimo, Bandai Namco sta regalando al suo predecessore un'ultima espansione, a dieci anni dalla sua uscita! Forte, è così che si supporta un gioco. Lo studio promette a «un finale drammatico che riflette tutto ciò per cui i giocatori hanno lottato fino ad ora.»

Data: 27 maggio

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Dragon Ball: Sparking! Zero - Super Limit Breaking NEO» - tanti nuovi contenuti

Il picchiaduro ad arene «Dragon Ball: Sparking! Zero» riceve anche un'espansione. Include 30 nuovi combattenti, 20 nuovi costumi, quattro nuovi stage e persino una nuova modalità di gioco in solitaria. Questo è ciò che chiamo aggiornamento.

Data: Estate 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Dragon Ball FighterZ» - che esiste ancora

Solo perché «Dragon Ball: Sparking! Zero» è attualmente il non plus ultra nel mondo dei giochi di combattimento di «Dragon Ball», Bandai Namco non ha dimenticato il buon vecchio «FighterZ». Il trailer rivela che anche Goku (Super Saiyan 4, «Daima») si unirà alla lotta con il «Daima» DLC.

Data: al momento

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Helldivers 2 - Exo Experts» - un motivo per mech

Attenzione, Helldivers. Nuove e potenti exo-tute (alias mech) ti aspettano nel nuovo aggiornamento. Con questi pesanti macchinari, potrai distribuire la democrazia controllata della terra in modo ancora più efficiente.

Data: 28 aprile

Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, PC

«Diablo IV: Lord of Hatred» - ritorno alla carneficina

Dopo «Vessel of Hatred», «Lord of Hatred» è la seconda grande espansione per «Diablo 4». Il nerd «dipendente da Diablo»Samuel ha potuto provare il DLC in anticipo. La sua impressione: storia avvincente, innovazioni di gioco riuscite, migliore di «Vessel of Hatred». Puoi ascoltare cos'altro ha da dire nel podcast di Tech-telmechtel (da 1:01:06):

Data: 28 aprile

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

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