Novità e trend 28 3

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 4.4.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti dell'ultima settimana (dal 28 marzo al 4 aprile).

Da sinistra a destra nell'Immagine di copertina: «Tour de France 2026», «Mortal Shell 2», «Rogue Stradale».

Questa settimana la redazione non era alla ricerca di uova di Pasqua, ma dei migliori e più importanti trailer di giochi. Come sempre, abbiamo selezionato con cura le gemme per te tra una marea di annunci e aggiornamenti.

Prendi una pausa dalla caccia alle uova di Pasqua, posa il coniglietto di cioccolato e lasciati ispirare. Divertiti a sfogliare e a fare la lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati recentemente annunciati

«Tour de France 2026» e «Pro Cycling Manager 26»

La marmotta del ciclismo ci saluta ogni anno. Il publisher Nacon e lo sviluppatore Cyanide Studio annunciano due giochi in un colpo solo nel trailer. «Tour de France 2026» sarà pubblicato per console e PC. La novità più importante è il passaggio all'Unreal Engine 5 e l'utilizzo di effetti meteo dinamici che rendono la vita difficile sul circuito di gara.

«Pro Cycling Manager 26» è disponibile solo per PC e offre solo piccoli miglioramenti rispetto all'anno precedente. Nell'articolo incorporato qui sotto, puoi vedere cosa ha da dire il nostro ciclista editoriale Kim sulla simulazione dell'anno scorso:

Recensione Tattica, tempismo, trionfo: come ho aiutato Marc Hirschi a vincere la tappa del Tour de France di Kim Muntinga

Data: 4 giugno

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Colui che guarda» - cattivo

Ti fai strada in un labirinto con arco e frecce. Il colpo di scena sorprendente: puoi cambiare la gravità in qualsiasi momento. Così all'improvviso ti ritrovi a correre lungo le pareti o i soffitti per risolvere gli enigmi. Ricorda un po' i dungeon di «Zelda». Un'idea di gioco meravigliosamente creativa, anche se il trailer con tutti i cambi di direzione mi fa venire un po' di nausea.

Data: 2026

Rilasciato per: PC

«Rogue Stradale» - Correre in mondi a fumetti

Non so perché, ma il trailer di annuncio di «Rogue Stradale» mi affascina. Mentre altri giochi di corse si affidano a una grafica e a una fisica realistiche, questo titolo indie va deliberatamente nella direzione opposta. Una grafica colorata, minimalista e fumettistica con un'atmosfera esagerata da corsa arcade ultraveloce. Il video mi ricorda i vecchi giochi degli anni '90 - e lo dico come complimento.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Box Room» - inutile ma fantastico

Un gioco per la tua libreria Steam. Progetta la tua stanza di gioco, decorala con poster e merch dei tuoi giochi preferiti ed esponi la tua collezione di giochi. Un po' cool, anche se completamente inutile.

Data: ???

Rilasciato per: PC

Aggiornamento dei trailer dei giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offriranno approfondimenti sul gameplay e sulla trama

«Echoes of Aincrad» - approfondimenti sulla storia

L'ultima puntata della serie «Sword Art Online» offre approfondimenti sulla storia. Interpreti un giocatore che gioca un gioco. Sembra strano, ma è così. Un VRMMORPG per la precisione. Il problema è che se muori nel gioco, muori anche nella vita reale. Adoro le meta-storie come questa.

Data: 10 luglio

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Mortal Shell 2» - primo gameplay

Il sequel del grintoso RPG d'azione «Mortal Shell» offre le prime impressioni di gioco nel nuovo trailer. Il mio pezzo forte: il sistema di viaggio rapido, assolutamente non drammatico, ma dannatamente cool, al minuto 7:50.

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Zero Parades: For Dead Spies» - in arrivo

«Zero Parades: For Dead Spies» è il nuovo gioco dello studio dietro «Disco Elysium» - o quello che è rimasto dello studio. Il trailer rivela per la prima volta una data di uscita specifica, anche se solo per PC. I giocatori di PS5 dovranno aspettare ancora un po'.

Data: 21 maggio

Rilasciato per: PC, successivamente anche PS5

Trailer per i giochi già usciti

Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni

«Arc Raiders: Flashpoint Update» - nuova carne da macello

Embark Studios fornisce regolarmente alla fanbase di «Arc Raiders» nuovi contenuti. L'aggiornamento «Flashpoint» promette nuovi contenuti, armi, nemici e ottimizzazioni varie. Vale la pena guardare anche il trailer.

Data: al momento

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Peak: Play It Your Way Aggiornamento» - la Community ha parlato

Il trailer dell'aggiornamento per «Peak» mostra ciò che la Community dell'assurdo gioco di arrampicata vuole: più opzioni di personalizzazione. Ora puoi personalizzare le tue spedizioni esattamente come vuoi. Non vuoi vedere i ragni? Disattivali. Vuoi meno danni da caduta? Nessun problema. Il nome dell'aggiornamento, «Play It Your Way», non è solo una promessa vuota.

Data: al momento

Rilasciato per: PC

«PUBG: Battlegrounds - Unbound» - nuova modalità di gioco con nuove modalità di gioco

Con «Unbound», PUBG Corporation annuncia una nuova modalità di gioco per lo sparatutto ormai quasi decennale. Questa modalità sarà caratterizzata da modalità aggiuntive (eh?) che consentiranno impostazioni e gameplay più sperimentali. Inizierà ad aprile con un'invasione aliena a Miramar. A maggio seguirà una modalità di rapina in banca. Il tutto sembra un po'... senza concetto?

Data: aprile, maggio

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

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