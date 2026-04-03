I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Recensione
Tattica, tempismo, trionfo: come ho aiutato Marc Hirschi a vincere la tappa del Tour de France
di Kim Muntinga
La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti dell'ultima settimana (dal 28 marzo al 4 aprile).
Da sinistra a destra nell'Immagine di copertina: «Tour de France 2026», «Mortal Shell 2», «Rogue Stradale».
Questa settimana la redazione non era alla ricerca di uova di Pasqua, ma dei migliori e più importanti trailer di giochi. Come sempre, abbiamo selezionato con cura le gemme per te tra una marea di annunci e aggiornamenti.
Prendi una pausa dalla caccia alle uova di Pasqua, posa il coniglietto di cioccolato e lasciati ispirare. Divertiti a sfogliare e a fare la lista dei desideri!
Questi titoli sono stati recentemente annunciati
La marmotta del ciclismo ci saluta ogni anno. Il publisher Nacon e lo sviluppatore Cyanide Studio annunciano due giochi in un colpo solo nel trailer. «Tour de France 2026» sarà pubblicato per console e PC. La novità più importante è il passaggio all'Unreal Engine 5 e l'utilizzo di effetti meteo dinamici che rendono la vita difficile sul circuito di gara.
«Pro Cycling Manager 26» è disponibile solo per PC e offre solo piccoli miglioramenti rispetto all'anno precedente. Nell'articolo incorporato qui sotto, puoi vedere cosa ha da dire il nostro ciclista editoriale Kim sulla simulazione dell'anno scorso:
Data: 4 giugno
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Ti fai strada in un labirinto con arco e frecce. Il colpo di scena sorprendente: puoi cambiare la gravità in qualsiasi momento. Così all'improvviso ti ritrovi a correre lungo le pareti o i soffitti per risolvere gli enigmi. Ricorda un po' i dungeon di «Zelda». Un'idea di gioco meravigliosamente creativa, anche se il trailer con tutti i cambi di direzione mi fa venire un po' di nausea.
Data: 2026
Rilasciato per: PC
Non so perché, ma il trailer di annuncio di «Rogue Stradale» mi affascina. Mentre altri giochi di corse si affidano a una grafica e a una fisica realistiche, questo titolo indie va deliberatamente nella direzione opposta. Una grafica colorata, minimalista e fumettistica con un'atmosfera esagerata da corsa arcade ultraveloce. Il video mi ricorda i vecchi giochi degli anni '90 - e lo dico come complimento.
Data: ???
Rilasciato per: PC
Un gioco per la tua libreria Steam. Progetta la tua stanza di gioco, decorala con poster e merch dei tuoi giochi preferiti ed esponi la tua collezione di giochi. Un po' cool, anche se completamente inutile.
Data: ???
Rilasciato per: PC
Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offriranno approfondimenti sul gameplay e sulla trama
L'ultima puntata della serie «Sword Art Online» offre approfondimenti sulla storia. Interpreti un giocatore che gioca un gioco. Sembra strano, ma è così. Un VRMMORPG per la precisione. Il problema è che se muori nel gioco, muori anche nella vita reale. Adoro le meta-storie come questa.
Data: 10 luglio
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Il sequel del grintoso RPG d'azione «Mortal Shell» offre le prime impressioni di gioco nel nuovo trailer. Il mio pezzo forte: il sistema di viaggio rapido, assolutamente non drammatico, ma dannatamente cool, al minuto 7:50.
Data: 2026
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
«Zero Parades: For Dead Spies» è il nuovo gioco dello studio dietro «Disco Elysium» - o quello che è rimasto dello studio. Il trailer rivela per la prima volta una data di uscita specifica, anche se solo per PC. I giocatori di PS5 dovranno aspettare ancora un po'.
Data: 21 maggio
Rilasciato per: PC, successivamente anche PS5
Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni
Embark Studios fornisce regolarmente alla fanbase di «Arc Raiders» nuovi contenuti. L'aggiornamento «Flashpoint» promette nuovi contenuti, armi, nemici e ottimizzazioni varie. Vale la pena guardare anche il trailer.
Data: al momento
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Il trailer dell'aggiornamento per «Peak» mostra ciò che la Community dell'assurdo gioco di arrampicata vuole: più opzioni di personalizzazione. Ora puoi personalizzare le tue spedizioni esattamente come vuoi. Non vuoi vedere i ragni? Disattivali. Vuoi meno danni da caduta? Nessun problema. Il nome dell'aggiornamento, «Play It Your Way», non è solo una promessa vuota.
Data: al momento
Rilasciato per: PC
Con «Unbound», PUBG Corporation annuncia una nuova modalità di gioco per lo sparatutto ormai quasi decennale. Questa modalità sarà caratterizzata da modalità aggiuntive (eh?) che consentiranno impostazioni e gameplay più sperimentali. Inizierà ad aprile con un'invasione aliena a Miramar. A maggio seguirà una modalità di rapina in banca. Il tutto sembra un po'... senza concetto?
Data: aprile, maggio
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Il mio amore per i videogiochi si è svegliato alla tenera età di cinque anni con il Gameboy originale ed è cresciuto a dismisura nel corso degli anni.
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